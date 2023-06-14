Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Проросійські хакери атакували найбільший порт Європи

"Європейська правда"Середа, 14 червня 2023, 19:10
Проросійські хакери атакували найбільший порт Європи
Фото ілюстративне з pixabay.com

Проросійське хакерське угруповання NoName здійснило атаки на сайти нідерландських портів, зокрема й Роттердам – найбільший порт Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL Nieuws.

Хакери здійснили DDoS-атаки, які передбачають скеровування великої кількості запитів на сайт для перевантаження серверів, проти портів Гронінгена, Амстердама, Роттердама і Ден Хелдера.

Реклама:

У результаті сайти цих портів не були доступні протягом минулих вихідних і кілька годин у вівторок.

Адміністрація порту Роттердама повідомила, що, за її даними, кібератака здійснювалась із російських і сербських IP-адрес, але жодної іншої шкоди, окрім тимчасової недоступності сайту, не завдала.

Натомість системи, що використовуються для обробки портових відправлень, не були під загрозою, оскільки вони працюють на інших серверах.

ВІДЕО ДНЯ

Сама ж група NoName057(16) у своєму Telegram-каналі заявила, що кібератаки були відповіддю на намір Нідерландів придбати швейцарські танки Leopard для України.

Напередодні Національний центр кібербезпеки Швейцарії заявив про надзвичайно високу інтенсивність кібератак на урядові сайти й онлайн-портали країни, за якими стоїть проросійське угруповання NoName.

Теми: РосіяхакерипортиЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Росія
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: