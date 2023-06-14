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Проросійські хакери атакували найбільший порт Європи

"Європейська правда"Середа, 14 червня 2023, 19:10
Проросійські хакери атакували найбільший порт Європи
Фото ілюстративне з pixabay.com

Проросійське хакерське угруповання NoName здійснило атаки на сайти нідерландських портів, зокрема й Роттердам – найбільший порт Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL Nieuws.

Хакери здійснили DDoS-атаки, які передбачають скеровування великої кількості запитів на сайт для перевантаження серверів, проти портів Гронінгена, Амстердама, Роттердама і Ден Хелдера.

У результаті сайти цих портів не були доступні протягом минулих вихідних і кілька годин у вівторок.

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Адміністрація порту Роттердама повідомила, що, за її даними, кібератака здійснювалась із російських і сербських IP-адрес, але жодної іншої шкоди, окрім тимчасової недоступності сайту, не завдала.

Натомість системи, що використовуються для обробки портових відправлень, не були під загрозою, оскільки вони працюють на інших серверах.

Сама ж група NoName057(16) у своєму Telegram-каналі заявила, що кібератаки були відповіддю на намір Нідерландів придбати швейцарські танки Leopard для України.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні Національний центр кібербезпеки Швейцарії заявив про надзвичайно високу інтенсивність кібератак на урядові сайти й онлайн-портали країни, за якими стоїть проросійське угруповання NoName.

Теми: РосіяхакерипортиЄвропа
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