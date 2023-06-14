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Пророссийские хакеры атаковали крупнейший порт Европы

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 19:10
Пророссийские хакеры атаковали крупнейший порт Европы
Фото иллюстративное с pixabay.com

Пророссийская хакерская группировка NoName осуществила атаки на сайты нидерландских портов, в том числе и Роттердам – крупнейший порт Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL Nieuws.

Хакеры совершили DDoS-атаки, которые предусматривают направление большого количества запросов на сайт для перегрузки серверов, против портов Гронингена, Амстердама, Роттердама и Ден Хелдера.

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В результате сайты этих портов не были доступны в течение прошлых выходных и несколько часов во вторник.

Администрация порта Роттердама сообщила, что, по ее данным, кибератака осуществлялась с российских и сербских IP-адресов, но никакого другого вреда, кроме временной недоступности сайта, не нанесла.

Зато системы, используемые для обработки портовых отправлений, не были под угрозой, поскольку они работают на других серверах.

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Сама же группа NoName057(16) в своем Telegram-канале заявила, что кибератаки были ответом на намерение Нидерландов приобрести швейцарские танки Leopard для Украины.

Накануне Национальный центр кибербезопасности Швейцарии заявил о чрезвычайно высокой интенсивности кибератак на правительственные сайты и онлайн-порталы страны, за которыми стоит пророссийская группировка NoName.

Темы: РосcияхакерыпортыЕвропа
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