Кондратюк пояснив, чому в "Караоке на Майдані" лунали російські пісні

У музичному талант-шоу "Караоке на Майдані" протягом багатьох років дозволяли виконувати пісні російських виконавців, щоб "проявити якість учасників", а не для популяризації російської культури.

Джерело: співавтор, продюсер і ведучий програми "Караоке на майдані" Ігор Кондратюк в інтерв’ю "Українській правді"

Реклама:

Пряма мова: "Я не культивував російську культуру. Я її використовував (і то: не для себе, а для того, щоб проявити якість учасника).

В "Караоке на Майдані" не можна було співати непопулярні пісні (особливо у першому турі). Якщо був певний період, коли з усіх чайників лунала пісня "Часики" Валерії, то ми її виконували, тому що ми – адекватна програма, ми співаємо популярні пісні.

Я не був їх (пісні російських виконавців – ред.) готовий заборонити, коли ми жили, як дві сусідні, нормальні держави. Це було б трішки неприйнятно. Неможливо було б зробити популярну програму, якби там лунали лише пісні, умовно кажучи, народні".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: "Караоке на Майдані" музичне талант-шоу, що транслювалось на українському телебаченні 20 років. Ігор Кондратюк – був його співавтором, продюсером та постійним ведучим.