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Кондратюк объяснил, почему в "Караоке на Майдане" звучали российские песни

София СередаСреда, 14 июня 2023, 19:41
Кондратюк объяснил, почему в Караоке на Майдане звучали российские песни
фото с фейсбук-страницы Игоря кондратюка

В музыкальном талант-шоу "Караоке на Майдане" на протяжении многих лет разрешали исполнять песни российских исполнителей, чтобы "проявить качество участников", а не для популяризации российской культуры.

Источник: соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" Игорь Кондратюк в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я не культивировал русскую культуру. Я ее использовал (и то: не для себя, а для того, чтобы проявить качество участника).

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В "Караоке на Майдане" нельзя было петь непопулярные песни (особенно в первом туре). Если был определенный период, когда из всех чайников звучала песня "Часики" Валерии, то мы ее исполняли, потому что мы - адекватная программа, мы поем популярные песни.

Я не был их (песни российских исполнителей - ред.) готов запретить, когда мы жили, как два соседних, нормальных государства. Это было бы немножко неприемлемо. Невозможно было бы сделать популярную программу, если бы там звучали только песни, условно говоря, народные".

Напомним: "Караоке на Майдане" музыкальное талант-шоу, которое транслировалось на украинском телевидении 20 лет. Игорь Кондратюк - был его соавтором, продюсером и постоянным ведущим.

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Темы: культураРосcияУкраина
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