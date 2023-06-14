Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кондратюк объяснил, почему в "Караоке на Майдане" звучали российские песни

София СередаСреда, 14 июня 2023, 19:41
Кондратюк объяснил, почему в Караоке на Майдане звучали российские песни
фото с фейсбук-страницы Игоря кондратюка

В музыкальном талант-шоу "Караоке на Майдане" на протяжении многих лет разрешали исполнять песни российских исполнителей, чтобы "проявить качество участников", а не для популяризации российской культуры.

Источник: соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" Игорь Кондратюк в интервью "Украинской правде"

Реклама:

Прямая речь: "Я не культивировал русскую культуру. Я ее использовал (и то: не для себя, а для того, чтобы проявить качество участника).

В "Караоке на Майдане" нельзя было петь непопулярные песни (особенно в первом туре). Если был определенный период, когда из всех чайников звучала песня "Часики" Валерии, то мы ее исполняли, потому что мы - адекватная программа, мы поем популярные песни.

Я не был их (песни российских исполнителей - ред.) готов запретить, когда мы жили, как два соседних, нормальных государства. Это было бы немножко неприемлемо. Невозможно было бы сделать популярную программу, если бы там звучали только песни, условно говоря, народные".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: "Караоке на Майдане" музыкальное талант-шоу, которое транслировалось на украинском телевидении 20 лет. Игорь Кондратюк - был его соавтором, продюсером и постоянным ведущим.

Темы: культураРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
культура
Данилов ответил режиссеру Триеру: Когда человек искусства становится на сторону палача – это трагедия
Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"
Переопределение Музея войны и "Родины-матери": блеф или существенные изменения?
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: