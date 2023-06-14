По всій Україні лунала повітряна тривога

Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни. Небезпека тривала близько 30 хв.

Джерело: карта тривог

Деталі: Сирени почали лунати о 20:12 у східних та центральних областях, а за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

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О 20:45 тривогу почали скасовувати − спершу на Вінничині і у столиці, а через кілька хвилин сирени перестали лунати по всій території країни.

Наразі тривога зберігається лише у Київській області, а також у Донецькій та Луганській областях.