По всей Украине звучала воздушная тревога

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны. Опасность продолжалась около 30 мин.

Источник: карта тревог

Детали: Сирены начали звучать в 20:12 в восточных и центральных областях, а через несколько минут распространились на всю территорию страны.

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Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

В 20:45 тревогу начали отменять − сначала в Винницкой области и в столице, а через несколько минут сирены перестали звучать по всей территории страны.

Сейчас тревога сохраняется только в Киевской области, а также в Донецкой и Луганской областях.