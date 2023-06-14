По всей Украине звучала воздушная тревога
Среда, 14 июня 2023, 20:48
Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны. Опасность продолжалась около 30 мин.
Источник: карта тревог
Детали: Сирены начали звучать в 20:12 в восточных и центральных областях, а через несколько минут распространились на всю территорию страны.
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Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.
В 20:45 тревогу начали отменять − сначала в Винницкой области и в столице, а через несколько минут сирены перестали звучать по всей территории страны.
Сейчас тревога сохраняется только в Киевской области, а также в Донецкой и Луганской областях.
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