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Триває жорстокий двобій, але наше просування впевнене − Маляр про контрнаступ

Ірина БалачукСереда, 14 червня 2023, 21:43
Триває жорстокий двобій, але наше просування впевнене − Маляр про контрнаступ
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Українським військам дуже складно контрнаступати, бо окупанти дуже щільно замінували поля і чинять активний супротив, але попри все захисники впевнено просуваються вперед.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі марафону новин 14 червня

Пряма мова Маляр: "У нас на декількох напрямках іде наступ, але так само на декількох напрямах іде і наступ ворога. Тобто станом на зараз ми знаходимося і в наступі, і в обороні. Просто на різних напрямках. Іде дуже серйозне протистояння.

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По-друге, ворог збільшує зараз кількість обстрілів – і артилерійських, і мінометних, авіаційних ударів більше завдає і таким чином намагається зупиняти наш наступ.

Крім того, наприклад, на півдні наші війська стикаються з суцільним мінуванням полів. Тому дуже складно просуватися. Так, це можливо, повільно, якщо дивитися цифри, але це просування впевнене".

Деталі: Маляр додала, що українські сили також стикаються з тим, що росіяни активно застосовують ПТУРи і дрони-камікадзе, намагаючись зупинити контрнаступ.

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Пряма мова Маляр: "Фактично ми маємо дуже жорсткий двобій, коли і ми використовуємо свої зусилля по можливості якомога більше, і ворог концентрує якомога більше своїх зусиль, щоб зупинити цей (український – ред.) наступ".

Деталі: Водночас вона підкреслила, що за понеділок і вівторок просування росіян не зафіксоване, зокрема, на Бахмутському напрямку.

Теми: контрнаступМіноборониУкраїна
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