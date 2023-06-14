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Продолжаются жестокие бои, но наше продвижение уверенное − Маляр о контрнаступлении

Ирина БалачукСреда, 14 июня 2023, 21:43
Продолжаются жестокие бои, но наше продвижение уверенное − Маляр о контрнаступлении
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Украинским войскам очень сложно контрнаступать, потому что оккупанты очень плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление, но несмотря на все защитники уверенно продвигаются вперед.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире марафона новостей 14 июня

Прямая речь Маляр: "У нас на нескольких направлениях идет наступление, но так же на нескольких направлениях идет и наступление врага. То есть по состоянию на сейчас мы находимся и в наступлении, и в обороне. Просто на разных направлениях. Идет очень серьезное противостояние.

Во-вторых, враг увеличивает сейчас количество обстрелов − и артиллерийских, и минометных, авиационных ударов больше наносит и таким образом пытается останавливать наше наступление.

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Кроме того, например, на юге наши войска сталкиваются со сплошным минированием полей. Поэтому очень сложно продвигаться. Да, это возможно, медленно, если смотреть цифры, но это продвижение уверенное".

Детали: Маляр добавила, что украинские силы также сталкиваются с тем, что россияне активно применяют ПТУРы и дроны-камикадзе, пытаясь остановить контрнаступление.

Прямая речь Маляр: "Фактически мы имеем очень жесткий поединок, когда и мы используем свои усилия по возможности как можно больше, и враг концентрирует как можно больше своих усилий, чтобы остановить это (украинское − ред.) наступление".

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Детали: В то же время она подчеркнула, что за понедельник и вторник продвижение россиян не зафиксировано, в частности, на Бахмутском направлении.

Темы: контрнаступлениеМинобороныУкраина
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