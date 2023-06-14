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Три країни Європи виділили 65 млн євро у спецфонд Світового банку для України

"Європейська правда"Середа, 14 червня 2023, 22:03
Три країни Європи виділили 65 млн євро у спецфонд Світового банку для України
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Ісландія, Латвія та Нідерланди зробили нові грантові внески обсягом 65 млн євро у спеціальний фонд Світового банку для підтримки України.

Про це повідомили у пресслужбі банку, пише "Європейська правда".

Йдеться про фонд URTF – Трастовий фонд допомоги, відновлення, відбудови та реформ для України. Латвія нещодавно приєдналася до фонду, тоді як Нідерланди та Ісландія робили внески і раніше. 

Ісландія надає 500 млн ісландських крон – близько 3,6 млн доларів, Латвія – 2 млн євро, Нідерланди – 60 млн євро. 

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Загальний обсяг фінансування URTF досягнув понад 920 млн доларів. 

Як зазначають, ці кошти спрямують передусім на відновлення енергетичної інфраструктури, мостів, житла, шкіл. 

Фінансування з цього фонду отримали вже декілька секторальних проєктів, що сфокусовані на відновленні енергетичної, транспортної інфраструктури, підтримці системи охорони здоров’я в умовах війни.

ВІДЕО ДНЯ

Як анонсували в кінці травня, ЄБРР надасть додаткові 1,5 млрд євро Україні для підтримки інфраструктури та економіки.

Теми: Світовий банкдопомога УкраїніЄвропа
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