Три країни Європи виділили 65 млн євро у спецфонд Світового банку для України
Ісландія, Латвія та Нідерланди зробили нові грантові внески обсягом 65 млн євро у спеціальний фонд Світового банку для підтримки України.
Про це повідомили у пресслужбі банку, пише "Європейська правда".
Йдеться про фонд URTF – Трастовий фонд допомоги, відновлення, відбудови та реформ для України. Латвія нещодавно приєдналася до фонду, тоді як Нідерланди та Ісландія робили внески і раніше.
Ісландія надає 500 млн ісландських крон – близько 3,6 млн доларів, Латвія – 2 млн євро, Нідерланди – 60 млн євро.
Загальний обсяг фінансування URTF досягнув понад 920 млн доларів.
Як зазначають, ці кошти спрямують передусім на відновлення енергетичної інфраструктури, мостів, житла, шкіл.
Фінансування з цього фонду отримали вже декілька секторальних проєктів, що сфокусовані на відновленні енергетичної, транспортної інфраструктури, підтримці системи охорони здоров’я в умовах війни.
Як анонсували в кінці травня, ЄБРР надасть додаткові 1,5 млрд євро Україні для підтримки інфраструктури та економіки.