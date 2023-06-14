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Три страны Европы выделили 65 млн евро в спецфонд Всемирного банка для Украины

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 22:03
Три страны Европы выделили 65 млн евро в спецфонд Всемирного банка для Украины
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Исландия, Латвия и Нидерланды сделали новые грантовые взносы объемом 65 млн евро в специальный фонд Всемирного банка для поддержки Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе банка, пишет "Европейская правда".

Речь идет о фонде URTF – Трастовом фонде помощи, восстановления, восстановления и реформ для Украины. Латвия недавно присоединилась к донорам, тогда как Нидерланды и Исландия делали взносы и раньше.

Исландия предоставляет 500 млн исландских крон – около 3,6 млн долларов, Латвия – 2 млн евро, Нидерланды – 60 млн евро.

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Общий объем финансирования URTF достиг более 920 млн долларов.

Как отмечают, эти средства направят прежде всего на восстановление энергетической инфраструктуры, мостов, жилья, школ.

Финансирование из этого фонда получили уже несколько секторальных проектов, сфокусированных на восстановлении энергетической, транспортной инфраструктуры, поддержке системы здравоохранения в условиях войны.

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Как анонсировали в конце мая, ЕБРР предоставит дополнительные 1,5 млрд евро Украине для поддержки инфраструктуры и экономики.

Темы: Всемирный банкпомощь УкраинеЕвропа
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