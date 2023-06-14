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Три страны Европы выделили 65 млн евро в спецфонд Всемирного банка для Украины

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 22:03
Три страны Европы выделили 65 млн евро в спецфонд Всемирного банка для Украины
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Исландия, Латвия и Нидерланды сделали новые грантовые взносы объемом 65 млн евро в специальный фонд Всемирного банка для поддержки Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе банка, пишет "Европейская правда".

Речь идет о фонде URTF – Трастовом фонде помощи, восстановления, восстановления и реформ для Украины. Латвия недавно присоединилась к донорам, тогда как Нидерланды и Исландия делали взносы и раньше.

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Исландия предоставляет 500 млн исландских крон – около 3,6 млн долларов, Латвия – 2 млн евро, Нидерланды – 60 млн евро.

Общий объем финансирования URTF достиг более 920 млн долларов.

Как отмечают, эти средства направят прежде всего на восстановление энергетической инфраструктуры, мостов, жилья, школ.

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Финансирование из этого фонда получили уже несколько секторальных проектов, сфокусированных на восстановлении энергетической, транспортной инфраструктуры, поддержке системы здравоохранения в условиях войны.

Как анонсировали в конце мая, ЕБРР предоставит дополнительные 1,5 млрд евро Украине для поддержки инфраструктуры и экономики.

Темы: Всемирный банкпомощь УкраинеЕвропа
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