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Сійярто приїде на "російський Давос", який проігнорували навіть соратники Путіна

"Європейська правда"Середа, 14 червня 2023, 23:59
Сійярто приїде на російський Давос, який проігнорували навіть соратники Путіна
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото Getty Images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в четвер відвідає захід у межах Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) – найбільшого такого заходу в Росії, який після російської агресії 2014-го почали ігнорувати на заході.

Про це йдеться в програмі ПМЕФ, із якою ознайомилась "Європейська правда".

Голова угорського МЗС має виступити на панелі "Енергетика ХХІ століття: виклики теперішнього – можливості майбутнього" в компанії з російськими посадовцями у сфері енергетики, а також колишньою міністеркою закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, відомою тим, що на її весіллі танцював Путін.

Речник МЗС Угорщини Мате Пачолай раніше в коментарі Bloomberg підтвердив, що Сійярто справді буде у Санкт-Петербурзі, де представлятиме позицію, що "війна і безглузде вбивство людей повинні бути негайно припинені і повинні початися мирні переговори".

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Зазначимо, що цього року, як і попереднього, Петербурзький міжнародний економічний форум проігнорували ледь не всі посадовці, експерти й бізнесмени західних країн, реагуючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

При цьому від участі у ПМЕФ відмовились і представники країн, яких вважають більш лояльними до Москви – президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Бразилії Лула да Сілва та лідер Сербської Республіки Мілорад Додік.

Голова МЗС Угорщини є одним із небагатьох західних посадовців, які продовжують їздити в Росію навіть після початку повномасштабної війни в Україні у лютому 2022 року, пояснюючи це необхідністю підтримувати торговельні відносини. 

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ПМЕФ у Росії відбувається з 1997 року й був перетворений за президентства Путіна на важливий економічний захід, який відвідували, серед іншого, відомі економісти й лідери західних держав.

Минулого року на форумі майже не були присутні глави іноземних держав, натомість у ньому взяли участь ватажки самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також представник "Талібану", який визнаний у Росії терористичною організацією.

Теми: УгорщинаРосія
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