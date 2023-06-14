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Сийярто приедет на "российский Давос", который проигнорировали даже соратники Путина

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 23:59
Сийярто приедет на российский Давос, который проигнорировали даже соратники Путина
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг посетит мероприятие в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – крупнейшего такого мероприятия в России, которое после российской агрессии 2014-го начали игнорировать на западе.

Об этом говорится в программе ПМЭФ, с которой ознакомилась "Европейская правда".

Глава венгерского МИД должен выступить на панели "Энергетика XXI века: вызовы настоящего – возможности будущего" в компании с российскими чиновниками в сфере энергетики, а также бывшим министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, известной тем, что на ее свадьбе танцевал Путин.

Представитель МИД Венгрии Мате Пачолай ранее в комментарии Bloomberg подтвердил, что Сийярто действительно будет в Санкт-Петербурге, где будет представлять позицию, что "война и бессмысленное убийство людей должны быть немедленно прекращены и должны начаться мирные переговоры".

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Отметим, что в этом году, как и в предыдущем, Петербургский международный экономический форум проигнорировали едва ли не все чиновники, эксперты и бизнесмены западных стран, реагируя на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

При этом от участия в ПМЭФ отказались и представители стран, которых считают более лояльными к Москве – президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Бразилии Лула да Силва и лидер Сербской Республики Милорад Додик.

Глава МИД Венгрии является одним из немногих западных чиновников, которые продолжают ездить в Россию даже после начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года, объясняя это необходимостью поддерживать торговые отношения.

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ПМЭФ в России проходит с 1997 года и был превращен при президентстве Путина в важное экономическое мероприятие, которое посещали, среди прочего, известные экономисты и лидеры западных государств.

В прошлом году на форуме почти не присутствовали главы иностранных государств, зато в нем приняли участие главари самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также представитель "Талибана", который признан в России террористической организацией.

Темы: ВенгрияРосcия
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