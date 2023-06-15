До Латвії з початку року в’їхали понад 54 тисячі українців

Міністерство внутрішніх справ Латвії зафіксувало понад 54 тисяч громадян України, що перетнули кордон із початку року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Латвійське МВС уточнює, що 54 тисячі – це загальна кількість українців, які проїжджають через Латвію транзитом, повертаючись в Україну або прямуючи в іншу країну.

Загалом громадяни України отримали понад 48,3 тисячі довгострокових віз і тимчасових посвідок на проживання.

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З початку повномасштабної війни Росії до 12 червня 2023 року з Латвії виїхали 23 690 жителів України.

У зв'язку з розміщенням жителів України в цей період було надано допомогу всім латвійським самоврядуванням у сфері соціальної підтримки, освіти, харчування, проживання.

Питання розміщення українських біженців було однією з тем, які обговорювали в середу на щорічних переговорах між Міністерством внутрішніх справ Латвії та Латвійською спілкою самоврядувань.

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У травні зазначалось, що кількість біженців з України у Латвії значно зменшується, оскільки багато з них повертаються додому на тлі покращення ситуації в країні.