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До Латвії з початку року в’їхали понад 54 тисячі українців

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 00:49
До Латвії з початку року в’їхали понад 54 тисячі українців
ВИМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ З УКРАЇНИ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IAMGES

Міністерство внутрішніх справ Латвії зафіксувало понад 54 тисяч громадян України, що перетнули кордон із початку року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Латвійське МВС уточнює, що 54 тисячі – це загальна кількість українців, які проїжджають через Латвію транзитом, повертаючись в Україну або прямуючи в іншу країну.

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Загалом громадяни України отримали понад 48,3 тисячі довгострокових віз і тимчасових посвідок на проживання.

З початку повномасштабної війни Росії до 12 червня 2023 року з Латвії виїхали 23 690 жителів України.

У зв'язку з розміщенням жителів України в цей період було надано допомогу всім латвійським самоврядуванням у сфері соціальної підтримки, освіти, харчування, проживання.

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Питання розміщення українських біженців було однією з тем, які обговорювали в середу на щорічних переговорах між Міністерством внутрішніх справ Латвії та Латвійською спілкою самоврядувань.

У травні зазначалось, що кількість біженців з України у Латвії значно зменшується, оскільки багато з них повертаються додому на тлі покращення ситуації в країні.

Теми: ЛатвіяпереселенціУкраїна
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