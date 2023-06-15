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В Латвию с начала года въехали более 54 тысяч украинцев

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 00:49
В Латвию с начала года въехали более 54 тысяч украинцев
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ УКРАИНЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IAMGES

Министерство внутренних дел Латвии зафиксировало более 54 тысяч граждан Украины, которые пересекли границу с начала года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Латвийское МВД уточняет, что 54 тысячи – это общее количество украинцев, которые проезжают через Латвию транзитом, возвращаясь в Украину или направляясь в другую страну.

В целом граждане Украины получили более 48,3 тысячи долгосрочных виз и временных видов на жительство.

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С начала полномасштабной войны России до 12 июня 2023 года из Латвии выехали 23 690 жителей Украины.

В связи с размещением жителей Украины в этот период была оказана помощь всем латвийским самоуправлениям в сфере социальной поддержки, образования, питания, проживания.

Вопрос размещения украинских беженцев был одной из тем, которые обсуждали в среду на ежегодных переговорах между Министерством внутренних дел Латвии и Латвийским союзом самоуправлений.

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В мае отмечалось, что количество беженцев из Украины в Латвии значительно уменьшается, поскольку многие из них возвращаются домой на фоне улучшения ситуации в стране.

Темы: ЛатвияпереселенцыУкраина
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