Косово закриває в’їзд для авто із сербськими номерами через затримання своїх поліцейських у Сербії

Уряд частково визнаного Косова в середу тимчасово заборонив в’їзд на територію країни автомобілям із сербськими реєстраційними номерами після того, як Сербія затримала трьох його поліцейських.

Цю інформацію балканській службі "Радіо Свобода" підтвердили в косовському уряді, повідомляє "Європейська правда".

За словами речника уряду Косова Перпарима Крюезіу, у зв’язку з інцидентом із поліцейськими влада вирішила "посилити рішень прикордонного контролю".

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"Тому як невідкладний крок було вирішено заборонити в’їзд транспортних засобів із сербськими реєстраційними номерами в Косово, поки відбувається аналіз відповідальними за безпеку службами", – додав він.

Раніше в середу Сербія заявила про затримання трьох поліцейських Косова, які нібито несанкціоновано зайшли вглиб території країни й мали при собі повне екіпірування та GPS-трекери.

У Косові натомість стверджують, що поліцейські не залишали своїх постів, а сербські силовики їх викрали.

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У четвер в етері сербського телеканалу РТС президент Александар Вучич традиційно звинуватив у ситуації Приштину, заявивши, що косовський прем’єр Альбін Курті хоче "спровокувати війну за будь-яку ціну".

Між Сербією та Косовом в останні тижні загострилась напруженість через протести в північних косовських муніципалітетах, населених переважно сербами, де за вкрай низької явки – в районі 4% – відбулись місцеві вибори.

Протести сербів призвели до сутичок за участі миротворців НАТО у Косові, а також звинувачень у бік Приштини з боку Заходу через відмову йти на деескалацію.

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