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Косово закрывает въезд для авто с сербскими номерами из-за задержания своих полицейских в Сербии

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 02:58
Косово закрывает въезд для авто с сербскими номерами из-за задержания своих полицейских в Сербии
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО FRANCESCO

Правительство частично признанного Косово в среду временно запретило въезд на территорию страны автомобилям с сербскими регистрационными номерами после того, как Сербия задержала трех его полицейских.

Эту информацию балканской службе "Радио Свобода" подтвердили в косовском правительстве, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя правительства Косово Перпарима Крюезиу, в связи с инцидентом с полицейскими власти решили "усилить решения пограничного контроля".

"Поэтому в качестве неотложного шага было решено запретить въезд транспортных средств с сербскими регистрационными номерами в Косово, пока происходит анализ ответственными за безопасность службами", – добавил он.

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Ранее в среду Сербия заявила о задержании трех полицейских Косово, которые якобы несанкционированно зашли вглубь территории страны и имели при себе полную экипировку и GPS-трекеры.

В Косово взамен утверждают, что полицейские не покидали своих постов, а сербские силовики их похитили.

В четверг в эфире сербского телеканала РТС президент Александар Вучич традиционно обвинил в ситуации Приштину, заявив, что косовский премьер Альбин Курти хочет "спровоцировать войну любой ценой".

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Между Сербией и Косово в последние недели обострилась напряженность из-за протестов в северных косовских муниципалитетах, населенных преимущественно сербами, где при крайне низкой явке – в районе 4% – состоялись местные выборы.

Протесты сербов привели к столкновениям с участием миротворцев НАТО в Косово, а также обвинениям в сторону Приштины со стороны Запада из-за отказа идти на деэскалацию.

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Темы: КосовоСербия
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