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Столтенберг назвав пріоритети "Рамштайну" на тлі контрнаступу України

Четвер, 15 червня 2023, 10:32

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на тлі початку контрнаступальних дій України союзники зосередяться на зустрічі "Рамштайн" у четвер на тому, щоб забезпечити функціонування поставлених систем озброєння.

Про це генсек НАТО сказав, прибувши на засідання міністрів оборони Альянсу в четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Столтенберг сказав, що очікує нових обіцянок щодо поставок зброї Україні на засіданні у форматі "Рамштайн", яке відбудеться в четвер паралельно з зустріччю міністрів оборони НАТО.

"В останні дні ми бачили суттєві обіцянки (щодо поставки зброї. – Ред.) і з боку європейських союзників, і з боку США… Процес триває. Україна потребує багатьох різних видів підтримки. Але, вочевидь, найбільшим фокусом буде і вже є та продовжує бути – це важливість підтримки того, що системи, які вже є там (на полі бою. – Ред.), працюють так, як потрібно", – сказав генсек.

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"Що я маю на увазі: що у них є боєприпаси, запасні частини, обслуговування, можливості ремонту, і що вони будуть мати підтримку впродовж усього наступу", – пояснив Столтенберг.

Як повідомлялося, Столтенберг вважає, що поки що рано робити висновки стосовно того, чи стане український контрнаступ поворотним у війні. 

Читайте докладніше: НАТО готує гроші та снаряди: на чому зосередився Альянс під час контрнаступу України.

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Теми: НАТОРамштайн
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