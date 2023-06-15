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Росіяни тримають під вогнем 9 областей, на Херсонщині цілять по рятувальниках – ОВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 червня 2023, 11:41
Росіяни тримають під вогнем 9 областей, на Херсонщині цілять по рятувальниках – ОВА
Фото: Getty Images

Минулої доби російські загарбники наносили удари по житлових кварталах 9 областей, на Херсонщині окупанти били по 25 населених пунктах, цілили по рятувальниках, є загиблі та поранені.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Херсонщина: за добу по області противник здійснив 40 обстрілів (192 снаряди), з них по м. Херсон — 3 артилерійських обстріли (11 снарядів).

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Окупанти поцілили у райони 25 населених пунктів області.

Вчора знову атакували людей, які рятують інших, – у Херсоні обстріляли човен з волонтерами. В однієї волонтерки – травма ноги, а волонтер-іноземець отримав уламкове поранення живота. Його шпиталізували.

Всього за добу внаслідок російської агресії 2 людини дістали поранення.

ВІДЕО ДНЯ

По оперативній ситуації щодо ліквідації наслідків підриву Квховської ГЕС – зараз вода знаходиться на позначці 2,04 метра. Підтопленими залишаються 44 населені пункти: 27 – правобережжя та 17 – тимчасово окупований лівий берег.

Площа підтоплених сільськогосподарських земель на деокупованих територіях зменшилася на майже на 600 гектар.

Станом на цей ранок на правобережжі під водою залишається 1923 будинки.

З правобережжя евакуювали  2782 людини, з них 309 дітей та 80 маломобільних осіб.

Епідеміологічна ситуація в області стабільна. Нині випадків інфекційних захворювань не виявлено.

Чернігівщина: за добу — 6 обстрілів, із мінометів та артилерії, по Новгород-Сіверському району. Внаслідок обстрілу в селі Семенівської громади загинула жінка, пошкоджено 2 будинки.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли (13 вибухів). Зазнали обстрілів 4 територіальні громади: Новослобідська ТГ Конотопського району; Юнаківська ТГ, Білопільська ТГ, Миколаївської ТГ Сумського району, Сумського району.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська, Путивльська, Великописарівська громади.

В Есманській громаді пошкоджено водонапірну вежу на території агропідприємства, складське приміщення, лінію електропередач.

Середино-Будська громада: було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарські приміщення, 7 приватних будинків, нежитлове приміщення, 4 приватних автомобіля, магазин. Також отримала тілесні ушкодження одна людина, доставлена в лікарню.

Запорізька: рашисти завдали 80 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області: 1 ракетний, 1 авіаційний та 1 атака з БПЛА, 6 обстрілів з РСЗВ по Ольгівському, Червоному, Кам'янському та 71 обстріл з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Малим Щербакам та інших прифронтових селах.

Наразі зафіксовано руйнування 23 цивільних будівель.

На жаль, загинула 58-річна жінка під час обстрілу Преображенки.

Дніпропетровщина: цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами. Поцілив по двох промислових підприємствах.

Поранення отримав 38-річний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості.

На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус.

Одну ракету наша ППО збила. Уламки пошкодили авто.

Також вночі ПвК "Схід" знищили в небі над регіоном всі 5 ударних дронів типу "Shahed-131/136".

Харківщина: минулої ночі ворог здійснив чергову атаку на Харків за допомогою дронів-камікадзе Shahed. 2 дрони, що рухалися в напрямку обласного центру, були збиті силами ППО.

На Слобожанському напрямку протягом минулої доби противник завдав авіаударів по населених пунктах Веселе, Стариця і Бударки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Одноробівка, Івашки, Гоптівка, Висока Яруга, Малі Проходи, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка і Землянки.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Кислівки.  Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Берестове Лиман Перший та Масютівка.

У с. Кам'янка Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому пристрої підірвався цивільний чоловік 57 років. Госпіталізований з пораненнями середнього ступеню тяжкості.

Луганщина: росіяни не припиняють обстріли деокупованих селищ. Під вогнем цієї доби окупантів опинилися Новоселівське, Невське та Білогорівка.

За добу противник здійснив 98 обстрілів (467 снарядів).

Донеччина: протягом доби росіяни обстріляні 16 населених пунктів: Костянтинівка, Краматорськ, смт Ясногірка, с.Леонідівка, Авдіївка, смт Желанне, с.Времівка, с.Максимівка, с.Маркове, Красногорівка, с.Новоукраїнка, с.Шахтарське, с.Переїзне, смт Неліпівка, с.Васюківка.

Пошкоджено 89 житлових будинків, ЛЕП, газопровід, 3 службових автомобіля, приміщення УПП, господарська споруда, ПрАТ "ЕМСС", завод, 2 цивільних автомобіля, церква, будівля АФ "Нива".

На Донеччині за добу: 1 загиблий, 2 поранених.

Миколаївщина: вчора ворожих артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, багатоповерховий житловий будинок та господарські споруди. Постраждали немає.

Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Минулося без руйнувань та постраждалих.

Одещина: вночі російські окупанти атакували Одещину іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 13 БПЛА.

Теми: регіонивійнаУкраїнажертви
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