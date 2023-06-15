Россияне держат под огнем 9 областей, на Херсонщине целят по спасателям - ОВА

За прошедшие сутки российские захватчики наносили удары по жилым кварталам 9 областей, в Херсонской области оккупанты били по 25 населенным пунктам, целились по спасателям, есть погибшие и раненые.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Херсонщина: за сутки по области противник совершил 40 обстрелов (192 снаряда), из них по г. Херсон - 3 артиллерийских обстрела (11 снарядов).

Оккупанты попали в районы 25 населенных пунктов области.

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Вчера снова атаковали людей, которые спасают других, - в Херсоне обстреляли лодку с волонтерами. У одной волонтерки - травма ноги, а волонтер-иностранец получил осколочное ранение живота. Его госпитализировали.

Всего за сутки в результате российской агрессии 2 человека получили ранения.

По оперативной ситуации по ликвидации последствий подрыва Квховской ГЭС - сейчас вода находится на отметке 2,04 метра. Подтопленными остаются 44 населенных пункта: 27 - правобережье и 17 - временно оккупированный левый берег.

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Площадь подтопленных сельскохозяйственных земель на деоккупированных территориях уменьшилась почти на 600 гектар.

По состоянию на это утро на правобережье под водой остается 1923 дома.

С правобережья эвакуировали 2782 человека, из них 309 детей и 80 маломобильных лиц.

Эпидемиологическая ситуация в области стабильная. Сейчас случаев инфекционных заболеваний не выявлено.

Черниговщина: за сутки - 6 обстрелов, из минометов и артиллерии, по Новгород-Северскому району. В результате обстрела в селе Семеновской громады погибла женщина, повреждены 2 дома.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 4 обстрела (13 взрывов). Подверглись обстрелам 4 территориальные громады: Новослободская ТГ Конотопского района; Юнаковская ТГ, Белопольская ТГ, Николаевской ТГ Сумского района, Сумского района.

Вчера в течение дня россияне совершили 19 обстрелов пограничных общин. Зафиксировано 122 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Шалыгинская, Середино-Будская, Эсманская, Новослободская, Путивльская, Великописаревская громады.

В Эсманской громаде повреждена водонапорная башня на территории агропредприятия, складское помещение, линия электропередач.

Середино-Будская громада: были повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения, 7 частных домов, нежилое помещение, 4 частных автомобиля, магазин. Также получил телесные повреждения один человек, доставлен в больницу.

Запорожская: рашисты нанесли 80 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области: 1 ракетный, 1 авиационный и 1 атака с БПЛА, 6 обстрелов из РСЗО по Ольговскому, Красному, Каменскому и 71 обстрел из артиллерии по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоандреевке, Малым Щербакам и другим прифронтовым селам.

Сейчас зафиксировано разрушение 23 гражданских зданий.

К сожалению, погибла 58-летняя женщина во время обстрела Преображенки.

Днепропетровщина: этой ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами. Попал по двум промышленным предприятиям.

Ранения получил 38-летний мужчина, госпитализирован в состоянии средней тяжести.

На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже укротили. Есть существенные разрушения производственных сооружений. Разбиты газопроводы. Уничтожены шиномонтаж и автобус.

Одну ракету наша ПВО сбила. Осколки повредили авто.

Также ночью ПвК "Восток" уничтожили в небе над регионом все 5 ударных дронов типа "Shahed-131/136".

Харьковщина: минувшей ночью враг совершил очередную атаку на Харьков с помощью дронов-камикадзе Shahed. 2 дрона, двигавшиеся в направлении областного центра, были сбиты силами ПВО.

На Слобожанском направлении в течение минувших суток противник нанес авиаудары по населенным пунктам Веселое, Старица и Бударки. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Одноробовка, Ивашки, Гоптовка, Высокая Яруга, Малые Проходы, Старица, Красное, Гатище, Волчанск, Ольховатка и Землянки.

На Купянском направлении противник нанес авиаудар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлинск, Двуречная, Западное, Берестовое Лиман Первый и Масютовка.

В с. Каменка Изюмского района в собственном дворе на неизвестном устройстве подорвался гражданский мужчина 57 лет. Госпитализирован с ранениями средней степени тяжести.

Луганщина: россияне не прекращают обстрелы деоккупированных поселков. Под огнем в эти сутки оккупантов оказались Новоселовское, Невское и Белогоровка.

За сутки противник совершил 98 обстрелов (467 снарядов).

Донетчина: в течение суток россияне обстреляли 16 населенных пунктов: Константиновка, Краматорск, пгт Ясногорка, с.Леонидовка, Авдеевка, пгт Желанное, с.Временка, с.Максимовка, с.Марково, Красногоровка, с.Новоукраинка, с.Шахтерское, с.Переездное, пгт Нелиповка, с.Васюковка.

Повреждены 89 жилых домов, ЛЭП, газопровод, 3 служебных автомобиля, помещение УПП, хозяйственная постройка, ЧАО "ЭМСС", завод, 2 гражданских автомобиля, церковь, здание АФ "Нива".

На Донетчине за сутки: 1 погибший, 2 раненых.

Николаевщина: вчера вражеских артиллерийских обстрелов подвергся г. Очаков Очаковской громады, в результате чего повреждены жилые дома, многоэтажный жилой дом и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Также вчера враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Прошло без разрушений и пострадавших.

Одесская область: ночью российские оккупанты атаковали Одесскую область иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 13 БПЛА.