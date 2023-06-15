Україна задіяла у контрнаступі 3 з 12 бригад, головна битва ще попереду − Reuters

Контрнаступ українських військ триває вже тиждень, але Київ задіяв лише невелику частину підготовлених підрозділів, і головні бої все ще попереду, вважають західні аналітики.

Джерело: Reuters

Дослівно Reuters: "Після тижня запеклих боїв справжні випробування контрнаступу Києва ще попереду, оскільки українські війська перебувають на певній відстані від головної лінії оборони Росії, а основна частина сил, підготовлених для наступу, все ще перебуває в режимі очікування".

Деталі: Військовий аналітик з Польщі, який уважно стежить за ходом війни, Конрад Музика, каже, що наразі Україна задіяла лише 3 з 12 бригад, підготовлених для контрнаступу.

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За даними аналітиків, для проведення контрнаступальної операції Україна створила 12 бронетанкових бригад, дев'ять з яких були підготовлені і оснащені Заходом. Бригада зазвичай налічує щонайменше 3500-4000 військовослужбовців. Київ також заявив, що Міністерство внутрішніх справ підготувало 8 штурмових бригад з 40 000 солдатів.

Аналітики кажуть, що основні сили України зосереджені поблизу міста Оріхів у Запорізькій області та Великої Новосілки в Донецькій області, що приблизно за 80 км на схід.

"Це може свідчити про те, що українські генерали поклали око на Токмак, окуповане місто в Запорізькій області, розташоване приблизно за 25 км від лінії фронту. Ще за 50 км розташоване місто Мелітополь. Обидва населені пункти добре укріплені", − пише Reuters.

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Видання нагадує, що поблизу Великої Новосілки ЗСУ звільнили групу із чотирьох сіл.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, війська просунулися на 6,5 км і відвоювали 90 кв. км території вздовж 100-кілометрової ділянки південної лінії фронту. У середу вона повідомила про подальше просування на 300-350 метрів на різних ділянках за останні 24 години.

Музика вважає, що спочатку контрнаступ просувався досить добре, але через 5 чи 6 днів після початку цієї основної фази, прогрес, схоже, зупинився. Але чому це сталося, аналітик не знає.

Reuters пише, що контрнаступ ускладняється через нестачу повітряних сил. Київ місяцями лобіював на Заході постачання винищувачів F-16, але наразі ще не отримав їх.

Також повідомляється, що російський диктатор Володимир Путін уже назвав контрнаступ Києва провальним і таким, що призвів до великих втрат.

Водночас, за оцінками Музики, Україна, можливо, втратила до 15% своїх Bradley і кілька відсотків танків Leopard 2, але не виключено і те, що деякі з цих машин українські війська забрали і відправили на ремонт.

Тим часом військовий аналітик Джек Уотлінг для дослідницького центру RUSI підкреслив, що ще занадто рано говорити про успіх чи провал наступу.

Український контрнаступ почався близько тижня тому. Але Росія до нього також готувалася і облаштувала тисячі оборонних позицій − від тимчасово захоплених територій на сході України аж до окупованого Криму: це і мінні поля, і протитанкові рови, і ряди бетонних барикад "зуби дракона", і траншеї.

Повідомляється, що ці позиції, які Reuters проаналізував за допомогою супутникових знімків у квітні, в основному зосереджені на стратегічно важливому півдні, де Київ, ймовірно, прагне перерізати російське сухопутне сполучення з півостровом і таким чином розколоти сили Кремля.