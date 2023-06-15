Украина задействовала в контрнаступлении 3 из 12 бригад, главная битва еще впереди − Reuters

Контрнаступление украинских войск продолжается уже неделю, но Киев задействовал лишь небольшую часть подготовленных подразделений, и главные бои все еще впереди, считают западные аналитики.

Источник: Reuters

Дословно Reuters: "После недели ожесточенных боев настоящие испытания контрнаступления Киева еще впереди, поскольку украинские войска находятся на определенном расстоянии от главной линии обороны России, а основная часть сил, подготовленных для наступления, все еще находится в режиме ожидания".

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Детали: Военный аналитик из Польши, который внимательно следит за ходом войны, Конрад Музыка, говорит, что сейчас Украина задействовала только 3 из 12 бригад, подготовленных для контрнаступления.

По данным аналитиков, для проведения контрнаступательной операции Украина создала 12 бронетанковых бригад, девять из которых были подготовлены и оснащены Западом. Бригада обычно насчитывает не менее 3500-4000 военнослужащих. Киев также заявил, что Министерство внутренних дел подготовило 8 штурмовых бригад из 40 000 солдат.

Аналитики говорят, что основные силы Украины сосредоточены вблизи города Орехов в Запорожской области и Великой Новоселки в Донецкой области, что примерно в 80 км на восток.

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"Это может свидетельствовать о том, что украинские генералы положили глаз на Токмак, оккупированный город в Запорожской области, расположенный примерно в 25 км от линии фронта. Еще в 50 км расположен город Мелитополь. Оба населенных пункта хорошо укреплены", − пишет Reuters.

Издание напоминает, что вблизи Великой Новоселки ВСУ освободили группу из четырех сел.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, войска продвинулись на 6,5 км и отвоевали 90 кв. км территории вдоль 100-километрового участка южной линии фронта. В среду она сообщила о дальнейшем продвижении на 300-350 метров на разных участках за последние 24 часа.

Музыка считает, что сначала контрнаступление продвигалось достаточно хорошо, но через 5 или 6 дней после начала этой основной фазы, прогресс, похоже, остановился. Но почему это произошло, аналитик не знает.

Reuters пишет, что контрнаступление осложняется из-за недостатка воздушных сил. Киев месяцами лоббировал на Западе поставки истребителей F-16, но пока еще не получил их.

Также сообщается, что российский диктатор Владимир Путин уже назвал контрнаступление Киева провальным и таким, что привело к большим потерям.

В то же время, по оценкам Музыки, Украина, возможно, потеряла до 15% своих Bradley и несколько процентов танков Leopard 2, но не исключено и то, что некоторые из этих машин украинские войска забрали и отправили на ремонт.

Между тем военный аналитик Джек Уотлинг для исследовательского центра RUSI подчеркнул, что еще слишком рано говорить об успехе или провале наступления.

Украинское контрнаступление началось около недели назад. Но Россия к нему также готовилась и обустроила тысячи оборонительных позиций − от временно захваченных территорий на востоке Украины вплоть до оккупированного Крыма: это и минные поля, и противотанковые рвы, и ряды бетонных баррикад "зубы дракона", и траншеи.

Сообщается, что эти позиции, которые Reuters проанализировал с помощью спутниковых снимков в апреле, в основном сосредоточены на стратегически важном юге, где Киев, вероятно, стремится перерезать российское сухопутное сообщение с полуостровом и таким образом расколоть силы Кремля.