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Гендиректор МАГАТЕ таки приїхав на Запорізьку АЕС

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 12:21

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїхав на Запорізьку АЕС в Енергодарі, який наразі окупований російськими військами.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому в Telegram, пише "Європейська правда".

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС", – йдеться у повідомленні.

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Напередодні агентство Reuters із посиланням на неназваного урядовця повідомляло, що Гроссі відклав заплановану поїздку на захоплену Росією Запорізьку АЕС через ситуацію з безпекою.

"Він (Гроссі. – Ред.) чекає, коли зможе безпечно доїхати", – сказало джерело.

Очікувалося, що Гроссі відвідає станцію в середу після переговорів у Києві у вівторок, але дипломатичне джерело повідомило, що візит буде відкладено "на кілька годин".

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Теми: МАГАТЕенергетикаЗАЕС
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