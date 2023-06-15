Гендиректор МАГАТЕ таки приїхав на Запорізьку АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїхав на Запорізьку АЕС в Енергодарі, який наразі окупований російськими військами.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому в Telegram, пише "Європейська правда".

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС", – йдеться у повідомленні.

Напередодні агентство Reuters із посиланням на неназваного урядовця повідомляло, що Гроссі відклав заплановану поїздку на захоплену Росією Запорізьку АЕС через ситуацію з безпекою.

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"Він (Гроссі. – Ред.) чекає, коли зможе безпечно доїхати", – сказало джерело.

Очікувалося, що Гроссі відвідає станцію в середу після переговорів у Києві у вівторок, але дипломатичне джерело повідомило, що візит буде відкладено "на кілька годин".