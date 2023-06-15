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У Вільнюсі Україна хоче отримати гарантії безпеки до вступу в НАТО, а не замість нього – МЗС

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 13:49

Від липневого саміту НАТО у Вільнюсі Україна очікує надання гарантій безпеки на період до членства в Альянсі, а не як альтернативу вступу.

Як пише "Європейська правда", про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, повідомляє Укрінформ.

За його словами, серед очікувань України, зокрема, рішення про конкретні алгоритми і часові рамки набуття Україною членства в НАТО, а також питання надійних гарантій безпеки.

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"Але я хотів би наголосити, що ці гарантії ми хочемо отримати не замість членства в НАТО, а на період до набуття повноправного членства. Бо всім зрозуміло, що найкращою гарантією безпеки є саме членство в НАТО, бо існує стаття 5, яка говорить про колективну безпеку... Але до моменту набуття членства в Альянсі нам потрібні гарантії іншого плану, і саме над цим ми зараз працюємо", – сказав Перебийніс.

Заступник глави МЗС розповів, що наразі обговорюються різні моделі гарантій, зокрема й ізраїльська, яка полягає у зміцненні української оборони, а також та, що була застосована до Фінляндії і Швеції.

"Ми зараз працюємо з нашими партнерами по НАТО над тим, щоб на Вільнюському саміті була конкретна відповідь, був прийнятий конкретний алгоритм щодо того, як, за яких умов і коли Україна стане членом НАТО. Тому зараз іще зарано говорити про те, як саме це буде сформульовано, але абсолютно точно, що це має бути крок вперед порівняно з тим, що було прийнято на Бухарестському саміті 15 років тому", – додав Перебийніс.

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Раніше президент Чехії Петр Павел розповів про два сценарії надання гарантій безпеки Україні від західних союзників.

"Один – це гарантії, які були надані Фінляндії від початку процесу ратифікації її вступу. Інший підхід до гарантій безпеки застосований для Ізраїлю. Можливо, ми побачимо щось посередині", – зазначив Павел.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг зазначав, що консультації щодо моделі руху України до НАТО тривають.

Читайте також: НАТО готує гроші та снаряди: на чому зосередився Альянс під час контрнаступу України

Теми: УкраїнаНАТОМЗС
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