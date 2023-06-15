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Європарламент схвалив резолюцію із закликом прийняти Україну в НАТО після завершення війни

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 15:01
Європарламент схвалив резолюцію із закликом прийняти Україну в НАТО після завершення війни
Фото: Getty Images

Європарламент 15 червня схвалив резолюцію на підтримку України, у якій, серед іншого, закликає країн-членів НАТО почати процес прийняття України до Альянсу після завершення війни. 

Про це повідомляє "Європейська правда"

За резолюцію проголосували 425 депутатів, 38 голосували проти, 42 – утрималися. 

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Євродепутати висловлюють очікування, що процес вступу України до НАТО почнеться після завершення війни і його фіналізують якнайшвидше.

До набуття Україною повноправного членства, зазначають у тексті, ЄС та країни-члени, як і союзники у НАТО та близькі партнери, мають у тісній співпраці з Україною створити тимчасовий механізм безпекових гарантій, що має бути впроваджений одразу після війни. 

Також висловлюють сподівання, що Єврокомісія дасть позитивний висновок щодо виконання Україною семи кандидатських рекомендацій і переговори про вступ України до ЄС відкриють вже цього року/

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Європарламентарі наголошують, що інтеграція України до ЄС і НАТО покращить безпекову ситуацію для регіону та всього світу. 

Також у резолюції засуджують руйнування Росією дамби Каховської ГЕС, наголошуючи, що це воєнний злочин і велика шкода для довкілля. Депутати наголошують, що відповідальні за цей та інші воєнні злочини мають відповісти за свої дії згідно з міжнародним правом. 

Частина резолюції присвячена відбудові України. Євродепутати закликають ЄС створити для України комплексний пакет, який би враховував невідкладні, середньострокові та довгострокові потреби.

Депутати підкреслюють важливість поєднання відбудови України, її євроінтеграційних кроків та інших реформ, а також зазначають, що важливо під час відбудови створювати кращу інфраструктуру, ніж втрачена, та враховувати при цьому політику Європейського зеленого курсу – щоб Україна перетворювалася на "вільну від викидів та цифровізовану сучасну європейську державу загального добробуту із ринковою економікою". 

Нагадаємо, генсек Альянсу розповів, що консультації щодо моделі руху України до НАТО тривають.

Серед форматів розширення співпраці, які обговорюються – створення Ради Україна-НАТО. Водночас, глава МЗС України зазначив, що створення цього органу без перспектив членства – немов "танк без гармати".

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