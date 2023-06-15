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Росіянам заборонили будувати посольство в Австралії

Євген КізіловЧетвер, 15 червня 2023, 15:46
Росіянам заборонили будувати посольство в Австралії
Джерело: ljubaphoto

Австралія ухвалила закон, який з міркувань безпеки забороняє Росії будувати посольство біля австралійського парламенту в Канберрі. Це було б уже друге посольство РФ у країні.

Джерело: Associated Press із посиланням на топ-керівництво країни

Пряма мова прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албанезе: "Уряд отримав дуже чіткі безпекові рекомендації щодо ризику, пов'язаного з новою російською присутністю так близько до будівлі парламенту".

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Деталі: Албанезе уточнив, що рекомендації надходили від служб безпеки.

Міністр внутрішніх справ країни Клер О'Ніл конкретизувала російську загрозу, заявивши, що нове посольство створить "можливості для шпигунства та іноземного втручання", і це "становило б значний ризик для нації".

Зокрема, новий закон скасовує право оренди на земельну ділянку, надане Росії ще в 2008 році для будівництва другого посольства поруч з австралійським парламентом.

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Албанезе додав, що уряд Австралії засуджує "незаконне і аморальне вторгнення Росії в Україну".

Теми: АвстраліяРосіядипломатичні відносинишпигунство
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