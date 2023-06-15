Россиянам запретили строить посольство в Австралии

Австралия приняла закон, который из соображений безопасности запрещает России строить посольство возле австралийского парламента в Канберре. Это было бы уже второе посольство РФ в стране.

Источник: Associated Press со ссылкой на топ-руководство страны

Прямая речь премьер-министра Австралии Энтони Албанезе: "Правительство получило очень четкие рекомендации по безопасности относительно риска, связанного с новым российским присутствием так близко к зданию парламента".

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Детали: Албанезе уточнил, что рекомендации поступили от служб безопасности.

Министр внутренних дел страны Клэр О'Нил конкретизировала российскую угрозу, заявив, что новое посольство создаст "возможности для шпионажа и иностранного вмешательства", и это "представляло бы значительный риск для нации".

В частности, новый закон отменяет право аренды на земельный участок, предоставленное России еще в 2008 году для строительства второго посольства рядом с австралийским парламентом.

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Албанезе добавил, что правительство Австралии осуждает "незаконное и аморальное вторжение России в Украину".