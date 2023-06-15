Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россиянам запретили строить посольство в Австралии

Евгений КизиловЧетверг, 15 июня 2023, 15:46
Россиянам запретили строить посольство в Австралии
источник: ljubaphoto

Австралия приняла закон, который из соображений безопасности запрещает России строить посольство возле австралийского парламента в Канберре. Это было бы уже второе посольство РФ в стране.

Источник: Associated Press со ссылкой на топ-руководство страны

Прямая речь премьер-министра Австралии Энтони Албанезе: "Правительство получило очень четкие рекомендации по безопасности относительно риска, связанного с новым российским присутствием так близко к зданию парламента".

Реклама:

Детали: Албанезе уточнил, что рекомендации поступили от служб безопасности.

Министр внутренних дел страны Клэр О'Нил конкретизировала российскую угрозу, заявив, что новое посольство создаст "возможности для шпионажа и иностранного вмешательства", и это "представляло бы значительный риск для нации".

В частности, новый закон отменяет право аренды на земельный участок, предоставленное России еще в 2008 году для строительства второго посольства рядом с австралийским парламентом.

ВИДЕО ДНЯ

Албанезе добавил, что правительство Австралии осуждает "незаконное и аморальное вторжение России в Украину".

Темы: АвстралияРосcиядипломатические отношенияшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Австралия
Трое морпехов США погибли во время авиакатастрофы в Австралии
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Австралийский блоггер случайно запечатлел хвост замершего кита в открытом море
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: