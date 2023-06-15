Ексслідчий, який охороняв окупантів у Балаклії, отримав 12 років тюрми

Суд засудив до 12 років ув’язнення ексслідчого, який охороняв "збирача податків" для росіян під час окупації Балаклії Харківської області.

Джерело: пресслужба Харківської обласної прокуратури

Деталі: Прокурори довели, що під час окупації Балаклії 33-річний ексслідчий добровільно обійняв посаду "поліцейського охорони" у так званій "народній міліції".

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За інформацією прокуратури, колаборант охороняв адміністративні будівлі, склади та місцевого "збирача податків", коли той збирав "данину" на ринку.

Його викрили та затримали українські правоохоронці на початку жовтня.

Ексслідчого визнали винним в добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

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Йому призначено покарання у виді 12 років ув'язнення з позбавленням права займати будь-які посади в правоохоронних органах на той самий строк, з конфіскацією майна. Триває строк на апеляційне оскарження.