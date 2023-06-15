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Экс-следователь, который охранял оккупантов в Балаклее, получил 12 лет тюрьмы

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 июня 2023, 16:05
Экс-следователь, который охранял оккупантов в Балаклее, получил 12 лет тюрьмы
фото прокуратуры

Суд приговорил к 12 годам заключения экс-следователя, который охранял "сборщика налогов" для россиян во время оккупации Балаклеи Харьковской области.

Источник: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры 

Детали: Прокуроры доказали, что во время оккупации Балаклеи 33-летний экс-следователь добровольно занял должность "полицейского охраны" в так называемой "народной милиции".   

По информации прокуратуры, коллаборационист охранял административные здания, склады и местного "сборщика налогов", когда тот собирал "дань" на рынке.   

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Его разоблачили и задержали украинские правоохранители в начале октября. 

Экс-следователя признали виновным в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). 

Темы: Харьковская областьсудпрокуратураполиция
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