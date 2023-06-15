Экс-следователь, который охранял оккупантов в Балаклее, получил 12 лет тюрьмы

Суд приговорил к 12 годам заключения экс-следователя, который охранял "сборщика налогов" для россиян во время оккупации Балаклеи Харьковской области.

Источник: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Детали: Прокуроры доказали, что во время оккупации Балаклеи 33-летний экс-следователь добровольно занял должность "полицейского охраны" в так называемой "народной милиции".

Реклама:

По информации прокуратуры, коллаборационист охранял административные здания, склады и местного "сборщика налогов", когда тот собирал "дань" на рынке.

Его разоблачили и задержали украинские правоохранители в начале октября.

Экс-следователя признали виновным в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).