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Затримали ще двох колаборантів із Херсонщини: один намагався "сховатися" у Нацгвардії

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 червня 2023, 16:53
Затримали ще двох колаборантів із Херсонщини: один намагався сховатися у Нацгвардії
фото СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох колаборантів, які намагалися уникнути правосуддя після співпраці з ворогом на Херсонщині.

Джерело: пресслужби СБУ, Нацполу та Херсонської обласної прокуратури

Деталі: Щоб "заховатися" від спецслужби, один із фігурантів навіть мобілізувався до лав Національної гвардії.

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За даними слідства, колаборантами виявились двоє колишніх працівників меблевого комбінату у Херсоні. У період окупації міста вони добровільно пішли на роботу до створеної агресором тюрми. Там їх призначили "молодшими інспекторами" захопленої на той час "Північної виправної колонії №90".

У цій установі росіяни масово тримали викрадених місцевих жителів, насамперед учасників руху опору в регіоні. Завданням обох колаборантів було охороняти тюремні камери, в яких утримували потерпілих.

Під час звільнення Херсона зловмисники виїхали до сусіднього селища, де намагались переховуватись від правосуддя. Згодом один із фігурантів переїхав до батьків в місто Южноукраїнськ на Миколаївщину і звідти мобілізувався до однієї з військових частин НГУ. Він відповідав за охорону об’єкта критичної інфраструктури.

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Інший чоловік вирішив відсидітись вдома і "заліг на дно".

 

У ході обшуків за місцями проживання затриманих було виявлено "посвідчення" окупаційного органу РФ і фінансові "відомості" про отримання "зарплати" в російських рублях.

 

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Теми: колабораціяСБУХерсонська область
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