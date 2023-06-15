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Задержаны еще двое коллаборантов с Херсонщины: один пытался "спрятаться" в Нацгвардии

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 июня 2023, 16:53
Задержаны еще двое коллаборантов с Херсонщины: один пытался спрятаться в Нацгвардии
фото СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух коллаборантов, которые пытались избежать правосудия после сотрудничества с врагом на Херсонщине.

Источник: пресс-службы СБУ, Нацпола и Херсонской областной прокуратуры

Детали: Чтобы "спрятаться" от спецслужбы, один из фигурантов даже мобилизовался в ряды Национальной гвардии.

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По данным следствия, коллаборационистами оказались двое бывших работников мебельного комбината в Херсоне. В период оккупации города они добровольно пошли на работу в созданную агрессором тюрьму. Там их назначили "младшими инспекторами" захваченной в то время "Северной исправительной колонии №90".

В этом учреждении россияне массово удерживали похищенных местных жителей, прежде всего участников движения сопротивления в регионе. Задачей обоих коллаборантов было охранять тюремные камеры, в которых удерживали пострадавших.

При освобождении Херсона злоумышленники выехали в соседний поселок, где пытались скрываться от правосудия. Впоследствии один из фигурантов переехал к родителям в город Южноукраинск Николаевской области и оттуда мобилизовался в одну из воинских частей НГУ. Он отвечал за охрану объекта критической инфраструктуры.

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Другой мужчина решил отсидеться дома и "залег на дно".

 

В ходе обысков по месту жительства задержанных было обнаружено "удостоверение" оккупационного органа РФ и финансовые "сведения" о получении "зарплаты" в российских рублях.

 

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения.

Темы: коллаборационизмСБУХерсонская область
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