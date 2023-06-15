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По всій Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу

Олена Рощіна, Валентина РоманенкоЧетвер, 15 червня 2023, 18:21

Станом на 18:16 четверга 15 червня в усіх областях України було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала від 16-ти  до 42 хвилин у різних областях.

Джерело: Карта повітряних тривог

Деталі: Це вже вдруге за цей день повітряну тривогу оголошено по всій Україні.

Попереднього разу тотальна повітряна тривога була о 15:51.

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За даними "Української правди", цього разу знову злетів російський винищувач МіГ 31К.

 

О 18:32 з Вінницької області почалися відбої тривоги, у Києві її скасували о 18:37.

Теми: повітряна тривогавійна
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