По всій Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу
Четвер, 15 червня 2023, 18:21
Станом на 18:16 четверга 15 червня в усіх областях України було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала від 16-ти до 42 хвилин у різних областях.
Джерело: Карта повітряних тривог
Деталі: Це вже вдруге за цей день повітряну тривогу оголошено по всій Україні.
Попереднього разу тотальна повітряна тривога була о 15:51.
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За даними "Української правди", цього разу знову злетів російський винищувач МіГ 31К.
О 18:32 з Вінницької області почалися відбої тривоги, у Києві її скасували о 18:37.