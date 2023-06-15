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По всей Украине второй раз за день объявляли воздушную тревогу

Елена Рощина, Валентина РоманенкоЧетверг, 15 июня 2023, 18:21

По состоянию на 18:16 четверга 15 июня во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Она длилась от 16-ти до 42 минут в разных областях.

Источник: Карта воздушных тревог

Детали: Это уже второй раз за этот день воздушная тревога объявлена по всей Украине.

В предыдущий раз тотальная воздушная тревога была в 15:51.

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По данным "Украинской правды", на этот раз снова взлетел российский истребитель МиГ 31К.

 

В 18:32 из Винницкой области начались отбои тревоги, в Киеве ее отменили в 18:37.

Темы: воздушная тревогавойна
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