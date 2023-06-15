На Бахмутському й Лиманському напрямках росіяни намагалися наступати, безуспішно – Генштаб
Протягом 477 доби повномасштабної війни російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку і в районі Стельмахівки на Лиманському напрямку, а також у напрямку Новомихайлівки та Водяного на Шахтарському напрямку, заявляє Генштаб ЗСУ.
Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 четверга 15 червня
Дослівно: "Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БпЛА типу "Shahed", а також БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, район зосередження особового складу противника, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях".
Деталі: Натомість армія РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.
Ситуація на ключових напрямках така:
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України: на її полігонах триває підготовка окремих підрозділів противника.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по Янжулівці і Галаганівці Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Янжулівка, Галаганівка Чернігівської області; Середина-Буда, Рожковичі, Дем’янівка, Баранівка, Фотовиж, Будівельне, Стукалівка, Іскрисківщина, Яструбине, Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Алісівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Бударки, на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку противник завдав авіаударів у районах Веселого та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка Харківської області та Новоселівське Луганської області.
- На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки Луганської області та Виїмки, Веселого і Роздолівки на Донеччині. Завдав авіаційного удару в районі Райгородка Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Серебрянка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Білої Гори, Північного та Майорська Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Калинівка, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Краматорськ, Катеринівка та Південне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник завдав авіаударів в районі міста Авдіївка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Орлівка, Авдіївка, Веселе, Семенівка, Водяне, Сєверне, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка, Карлівка, Желане Перше, Новокалинове та Невельське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Новомихайлівка, Велика Новосілка, Малинівка, Мала Токмачка та Благодатне Донецької області. В той же час, противник здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки, Максимільянівки, Побєди та Катеринівки Донецької області.
- На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка та Новий Комар Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару керованими авіаційними бомбами в районі Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Червоне, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоандріївка, Преображенка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Осокорівка, Михайлівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Козацьке, Ольгівка, Одрадокам’янка, Львове, Тягинка, Токарівка, Інженерне, Антонівка, Зеленівка, Степанівка, Чорнобаївка, Херсон, Зимівник, Білозерка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.
Крім того, впродовж поточної доби ворог завдав 5 ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того зафіксовано понад 40 авіаційних ударів та понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині.