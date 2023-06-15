Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Бахмутському й Лиманському напрямках росіяни намагалися наступати, безуспішно – Генштаб

Четвер, 15 червня 2023, 19:11
На Бахмутському й Лиманському напрямках росіяни намагалися наступати, безуспішно – Генштаб
Захисники на БМП, фото Генштабу ЗСУ

Протягом 477 доби повномасштабної війни російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку і в районі Стельмахівки на Лиманському напрямку, а також у напрямку Новомихайлівки та Водяного на Шахтарському напрямку, заявляє Генштаб ЗСУ. 

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 четверга 15 червня

Дослівно: "Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БпЛА типу "Shahed", а також БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, район зосередження особового складу противника, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях".

Реклама:

Деталі: Натомість армія РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

Ситуація на ключових напрямках така: 

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України: на її полігонах триває підготовка окремих підрозділів противника.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по Янжулівці і Галаганівці Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Янжулівка, Галаганівка Чернігівської області; Середина-Буда, Рожковичі, Дем’янівка, Баранівка, Фотовиж, Будівельне, Стукалівка, Іскрисківщина, Яструбине, Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Алісівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Бударки, на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаударів у районах Веселого та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка Харківської області та Новоселівське Луганської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки Луганської області та Виїмки, Веселого і Роздолівки на Донеччині. Завдав авіаційного удару в районі Райгородка Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Серебрянка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Білої Гори, Північного та Майорська Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Калинівка, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Краматорськ, Катеринівка та Південне Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник завдав авіаударів в районі міста Авдіївка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Орлівка, Авдіївка, Веселе, Семенівка, Водяне, Сєверне, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка, Карлівка, Желане Перше, Новокалинове та Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Новомихайлівка, Велика Новосілка, Малинівка, Мала Токмачка та Благодатне Донецької області. В той же час, противник здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки, Максимільянівки, Побєди та Катеринівки Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка та Новий Комар Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару керованими авіаційними бомбами в районі Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Червоне, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоандріївка, Преображенка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Осокорівка, Михайлівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Козацьке, Ольгівка, Одрадокам’янка, Львове, Тягинка, Токарівка, Інженерне, Антонівка, Зеленівка, Степанівка, Чорнобаївка, Херсон, Зимівник, Білозерка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Крім того, впродовж поточної доби ворог завдав 5 ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того зафіксовано понад 40 авіаційних ударів та понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. 

ВІДЕО ДНЯ

Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
Останні новини
01:05
Обстріли Сумщини: за добу – майже 150 "прильотів"
00:46
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
22:30
Захист від радіації: коли насправді потрібна йодопрофілактика
Усі новини...
Реклама: