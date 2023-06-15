На Банковій роздумують, чи звільняти Кличка з КМДА

Президент Володимир Зеленський найближчим часом може зняти Віталія Кличка з позиції голови Київської міської державної адміністрації. За таких обставин Кличко все одно залишиться на посаді міського голови столиці.

Джерело: співрозмовники в командах президента та мера Віталія Кличка

Деталі: Після трагедії з укриттям у Києві в Офісі президента розглядають на голову КМДА кандидатуру міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

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"Камишін готується до цього рішення, уже пару тижнів ходить в кабінет до Кулеби (Олексій Кулеба відповідає в ОП за регіональну політику – ред.)", – зазначив один із високопоставлених співрозмовників УП.

Джерела у команді мера Києва на запитання щодо інформації про звільнення Кличка з посади голови КМДА відповіли: "Наразі нам не повідомляли".

Водночас співрозмовники в команді Зеленського пояснюють, що наразі остаточного рішення щодо звільнення Кличка та призначення нового голови КМДА так і не прийняли.

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УП намагалася звʼязатися з заступником голови ОП Олексієм Кулебою, який відповідає за регіональну політику, однак чиновник лише прочитав наші повідомлення у месенджері та проігнорував.

Варто зазначити, що в Офісі президента регулярно піднімають питання про звільнення Кличка з позиції голови КМДА з 2019 року. Цього разу питання загострилося після скандалу з бомбосховищами у Києві.

Саме Камишіну Зеленський доручив ревізію всіх укриттів столиці після трагедії.

Сам Камишін поки теж не коментує розмови про його ймовірне призначення.

Водночас, він як міністр не має права суміщати цю роботу з посадою в КМДА. Тому, якщо призначення відбудеться, Камишіна спершу має звільнити з уряду Верховна Рада.

За даними УП від джерел в керівництві уряду, жодних подань на звільнення Камишіна в парламенті немає.

Згідно з Конституцією, голову КМДА призначає президент, однак у 2003 році Конституційний суд видав тлумачення до відповідної статті, в якому вказав, що призначити на цю посаду можна тільки ту людину, яку кияни обрали міським головою.

Місто Київ має особливий статус – столиці України, тому регулюється окремими законодавчими положеннями, зокрема законом "Про столицю України – місто-герой Київ".

У 2019 році депутати від фракції "Слуга народу" подали до Верховної ради законопроєкт, який передбачає внесення змін до чинного закону.

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