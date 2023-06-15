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На Банковой раздумывают, увольнять ли Кличко из КГГА

Роман Кравец, Роман РоманюкЧетверг, 15 июня 2023, 19:43
На Банковой раздумывают, увольнять ли Кличко из КГГА
Виталий Кличко на Крещатике возле КГГА, фото из Facebook мэра

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время может снять Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации. В таком случае Кличко все равно останется на посту городского главы столицы. 

Источник: собеседники в командах президента и мэра Виталия Кличко 

Детали: После трагедии с укрытием в Киеве в Офисе президента рассматривают на главу КГГА кандидатуру министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. 

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"Камышин готовится к этому решению, уже пару недель ходит в кабинет к Кулебе (Алексей Кулеба отвечает в ОП за региональную политику – ред.)", – отметил один из высокопоставленных собеседников УП. 

Источники в команде мэра Киева на вопрос об информации об увольнении Кличко с должности главы КГГА ответили: "Пока нас не уведомляли".

В то же время собеседники в команде Зеленского объясняют, что пока окончательного решения об увольнении Кличко и назначении нового главы КГГА так и не приняли. 

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УП пыталась связаться с заместителем главы ОП Алексеем Кулебой, который отвечает за региональную политику, однако чиновник лишь прочитал наши сообщения в мессенджере и проигнорировал. 

Стоит отметить, что в Офисе президента регулярно поднимают вопрос об увольнении Кличко с позиции главы КГГА с 2019 года. На этот раз вопрос обострился после скандала с бомбоубежищами в Киеве.

Именно Камышину Зеленский поручил ревизию всех укрытий столицы после трагедии.

Сам Камышин пока тоже не комментирует разговоры о его вероятном назначении. 

В то же время, он как министр не имеет права совмещать эту работу с должностью в КГГА. Поэтому, если назначение состоится, Камышина сначала должна уволить из правительства Верховная Рада.

По данным УП от источников в руководстве правительства, никаких представлений на увольнение Камышина в парламенте нет.

Согласно Конституции, главу КГГА назначает президент, однако в 2003 году Конституционный суд выдал толкование к соответствующей статье, в котором указал, что назначить на эту должность можно только того человека, которого киевляне избрали городским главой.

Город Киев имеет особый статус – столицы Украины, поэтому регулируется отдельными законодательными положениями, в частности законом "О столице Украины – городе-герое Киеве".

В 2019 году депутаты от фракции "Слуга народа" подали в Верховную раду законопроект, который предусматривает внесение изменений в действующий закон.

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Темы: Виталий КличкоКиевЗеленскийОфис президента
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