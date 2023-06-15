Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС може прибрати деякі китайські компанії з нового пакета санкцій проти РФ – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 20:29

Європейський Союз має намір відмовитися від планів обмежити торгівлю з п'ятьма китайськими компаніями, пов'язаними з Росією, після контактів із Пекіном.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агенції Bloomberg.

Раніше стало відомо, що ЄС у проєкті нового пакета санкцій проти Росії запропонував обмежити експорт до восьми компаній із Китаю через те, що вони нібито постачали російським фірмам заборонені технології.

За даними співрозмовника Bloomberg, п'ять із цих компаній були вилучені зі списку після запевнень китайських посадовців. Щодо решти трьох, зареєстрованих у Гонконгу, обговорення тривають.

Реклама:

У межах нового пакета санкцій під тиском Франції та Німеччини було також пом’якшено новий механізм, який дозволить державам запроваджувати цільові експортні обмеження на окремі товари для третіх країн, пише Bloomberg.

Як передбачалось, такий механізм дозволить ЄС боротись із реекспортом товарів подвійного призначення до Росії через треті країни.

Як відомо, Європейський Союз працює над 11-м пакетом санкцій проти Росії, який міститиме новий механізм для потенційного покарання країн за межами ЄС, які дозволяють обходити санкції. Станом на зараз посли ЄС поки не досягли політичної угоди щодо нового пакета.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄСКитайРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
ЄС
Кулеба про перспективу запуску переговорів з ЄС: У графік вписуємося
Єврокомісія констатує прогрес України у виконанні "кандидатських" рекомендацій
Уряд призначив гендиректора Офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції
Останні новини
01:05
Обстріли Сумщини: за добу – майже 150 "прильотів"
00:46
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
22:30
Захист від радіації: коли насправді потрібна йодопрофілактика
Усі новини...
Реклама: