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ЕС может убрать некоторые китайские компании из нового пакета санкций против РФ - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 20:29

Европейский Союз намерен отказаться от планов ограничить торговлю с пятью китайскими компаниями, связанными с Россией, после контактов с Пекином.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Bloomberg.

Ранее стало известно, что ЕС в проекте нового пакета санкций против России предложил ограничить экспорт для восьми компаний из Китая из-за того, что они якобы поставляли российским фирмам запрещенные технологии.

По данным собеседника Bloomberg, пять из этих компаний были исключены из списка после заверений китайских чиновников. По оставшимся трем, зарегистрированным в Гонконге, обсуждения продолжаются.

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В рамках нового пакета санкций под давлением Франции и Германии был также смягчен новый механизм, который позволит государствам вводить целевые экспортные ограничения на отдельные товары для третьих стран, пишет Bloomberg.

Как предполагалось, такой механизм позволит ЕС бороться с реэкспортом товаров двойного назначения в Россию через третьи страны.

Как известно, Европейский Союз работает над 11-м пакетом санкций против России, который будет содержать новый механизм для потенциального наказания стран за пределами ЕС, которые позволяют обходить санкции. Пока послы ЕС пока не достигли политического соглашения по новому пакету.

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Темы: ЕСКитайРосcиясанкции
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