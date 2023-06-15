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В уряді Угорщини відхрещуються від звільнення українських військовополонених із Росії – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 20:41

Звільнення одинадцятьох українських військовополонених та їхнє перевезення в Угорщину могло бути особистою ініціативою віцепрем’єр-міністра Жолта Шем’єна, про яку не знав більше ніхто в уряді.

Про це угорській службі "Радіо Свобода" стало відомо із чотирьох джерел, повідомляє "Європейська правда".

Усі джерела одностайно стверджують, що звільнення військовополонених із Росії здійснювалось під одноосібним керівництвом Шем’єна та його особистих контактів із Російською православною церквою.

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"Про це не знали ні МЗС, ні канцелярія прем'єр-міністра, а в уряді існує серйозне обурення щодо цієї акції", – стверджують співрозмовники "Радіо Свобода", пояснюючи це зокрема небажанням ще більше погіршити й без того дуже погані відносини Києва й Будапешта.

За даними ЗМІ, йдеться про військовослужбовців, які потрапили в російський полон поблизу міста Куп'янськ на Харківщині. Усі вони мають угорські імена, але не всі з них стверджують, що вони угорці.

Як саме українці потрапили з Росії до Угорщини – теж невідомо, тож джерела "Радіо Свобода" припускають, що віцепрем’єр Шем’єн за власною ініціативою організував їхній проїзд через Шенгенську зону. Де зараз вони перебувають – невідомо.

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"Після того, як усім стало очевидно, що угорським урядом можна маніпулювати з Росії на рівні віцепрем'єр-міністра", говорить одне з джерел "Радіо Свобода", Будапешт вирішив обрати стратегію мовчання, "сподіваючись, що про це якомога швидше забудуть".

Нагадаємо, Російська православна церква повідомила, що 8 червня "у рамках міжцерковного співробітництва" і на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях на боці України.

Пізніше угорський віцепрем’єр Шем’єн, який курував домовленості з росіянами, підтвердив цю інформацію.

У МЗС України заявили, що український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. До міністерства для пояснень запросили тимчасового повіреного Угорщини. Водночас у МЗС наголосили, що звільнення українських військовополонених – це "завжди гарна новина".

Теми: полоненіУгорщинаРосіяУкраїна
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