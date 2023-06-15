В правительстве Венгрии открещиваются от освобождения украинских военнопленных из России – СМИ

Освобождение одиннадцати украинских военнопленных и их перевозка в Венгрию могло быть личной инициативой вице-премьер-министра Жолта Шемьена, о которой не знал больше никто в правительстве.

Об этом венгерской службе "Радио Свобода" стало известно из четырех источников, сообщает "Европейская правда".

Все источники единодушно утверждают, что освобождение военнопленных из России осуществлялось под единоличным руководством Шемьена и его личных контактов с Русской православной церковью.

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"Об этом не знали ни МИД, ни канцелярия премьер-министра, а в правительстве существует серьезное возмущение по поводу этой акции", – утверждают собеседники "Радио Свобода", объясняя это в частности нежеланием еще больше ухудшить и без того очень плохие отношения Киева и Будапешта.

По данным СМИ, речь идет о военнослужащих, попавших в российский плен вблизи города Купянск на Харьковщине. Все они имеют венгерские имена, но не все из них утверждают, что они венгры.

Как именно украинцы попали из России в Венгрию – тоже неизвестно, поэтому источники "Радио Свобода" предполагают, что вице-премьер Шемьен по собственной инициативе организовал их проезд через Шенгенскую зону. Где сейчас они находятся – неизвестно.

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"После того, как всем стало очевидно, что венгерским правительством можно манипулировать из России на уровне вице-премьер-министра", говорит один из источников "Радио Свобода", Будапешт решил выбрать стратегию молчания, "надеясь, что об этом как можно скорее забудут".

Напомним, Российская православная церковь сообщила, что 8 июня "в рамках межцерковного сотрудничества" и по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.

Позже венгерский вице-премьер Шемьен, который курировал договоренности с россиянами, подтвердил эту информацию.

В МИД Украины заявили, что украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. В министерство для объяснений пригласили временного поверенного Венгрии. В то же время в МИД подчеркнули, что освобождение украинских военнопленных – это "всегда хорошая новость".