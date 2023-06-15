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Остін розповів про прогрес у підготовці тренувань українських пілотів

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 20:49
Остін розповів про прогрес у підготовці тренувань українських пілотів
Lloyd Austin, AFP via Getty Images

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що підготовка тренувального плану для українських пілотів досягла прогресу, хоча вона ще займе якийсь час.

Про це Остін розповів на пресконференції після засідання у форматі "Рамштайн" в четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя

"Наші колеги з Нідерландів та Данії розповіли про прогрес, якого вони досягли в реалізації планів підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16", – зауважив глава Пентагону.

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Він зазначив, що обидві країни наразі окреслюють тренувальні плани.

"Кілька інших країн приєднались, щоб допомогти їм у цих зусиллях. Робота триває. Нам сьогодні повідомили свого роду загальний опис плану та про кроки щодо шляху вперед", – додав міністр.

Він нагадав, що США повинні будуть надати своє схвалення для навчань та "деяких інших аспектів цього".

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"Як ви можете очікувати, ми продовжуємо працювати з Нідерландами та Данією у той час, як вони працюють над цим планом. Але знову ж таки. Це займе якийсь час, але вони рухаються у вражаючий спосіб, та отримують підтримку від інших партнерів у контактній групі", – зауважив Остін.

Міністр оборони України Олексій Резніков після засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен раніше заявила, що українські льотчики можуть розпочати підготовку до польотів на винищувачах F-16 американського виробництва вже цього літа.

Теми: авіавинищувачідопомога УкраїніСША
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