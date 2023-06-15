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Кулеба вперше поговорив із новою очільницею МЗС Болгарії

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 21:11
Кулеба вперше поговорив із новою очільницею МЗС Болгарії
Дмитро Кулеба й Марія Габріель, фото з Twitter Mariya Gabriel

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер провів першу телефонну розмову з новою очільницею болгарського МЗС, колишньою єврокомісаркою Марією Габріель.

Про це обоє міністрів повідомили у Twitter, пише "Європейська правда".

Як зазначив Кулеба, він привітав Габріель із призначенням та обговорив шляхи посилення двосторонньої співпраці.

"Я подякував Болгарії за підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО. Я також запросив Болгарію приєднатися до ключової групи щодо спеціального трибуналу (щодо російської агресії – ред.)", – додав він.

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Своєю чергою голова болгарського МЗС висловила готовність до спільної роботи заради майбутнього болгарсько-українських відносин.

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"Ми висловлюємо нашу солідарність із Україною та українським народом", – додала вона.

Нагадаємо, парламент Болгарії 6 червня схвалив уряд на чолі з прем’єр-міністром, академіком Ніколаєм Денковим, який працюватиме наступні дев’ять місяців за погодженням між двома найбільшими парламентськими блоками – ГЕРБ-СДС і "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія".

Серед перших кроків МЗС Болгарії на чолі з Габріель стало звинувачення посла Росії Елеонори Митрофанової в поширенні дезінформації, коли вона заявила, що відправка болгарських солдатів в Україну негативно вплине на діалог між Москвою і Софією.

Теми: БолгаріяКулеба ДмитроМЗСдипломатичні відносини
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