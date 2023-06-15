У Латвії засудили до 2 років в’язниці умовно чоловіка, який напав на хлопця з прапором України

Латвійський суд може засудити до 2 років умовного позбавлення волі чоловіка, який у травні минулого року напав на хлопця з накинутим на плечі прапором України.

Про це агентству LETA повідомив адвокат постраждалого, пише "Європейська правда" з посиланням на латвійські ЗМІ.

Нападника Валерія Лазарєва засудили до 2 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 2 роки. За словами адвоката постраждалого, зараз очікують повне рішення суду та обґрунтування вироку.

Адвокат все ще вважає вирок недостатньо серйозним для того, щоб порушник – Валерій Лазарєв – задумався про свою поведінку, та вказав на те, що той не вибачається перед постраждалим.

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Спершу минулого літа прокуратура призначила Лазарєву 200 годин громадських робіт, оскільки він визнав провину та сплатив компенсацію постраждалому. Проте адвокат постраждалого оскаржив це рішення, Генпрокуратура скасувала рішення прокурора і справу поновили.

Інцидент стався на акції "За звільнення від радянської спадщини" у Ризі 20 травня 2022 року. Неподалік від місця проведення водій BMW вискочив з авто і завдав легких тілесних ушкоджень хлопцеві 2003 року народження, який йшов на акцію чи з акції з накинутим на плечі прапором України. Після того водій втік з місця події.

Правоохоронці знайшли авто за деякий час у подвір’ї приватного будинку, сам Лазарєв ховався на горищі.

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Суд чекає і супутницю Лазарєва, яка у момент інциденту була з ним в авто – на той час вона була співробітницею поліції, але не втрутилася у ситуацію. Справу буде розглядати міський суд Риги у вересні.