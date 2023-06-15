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У Латвії засудили до 2 років в’язниці умовно чоловіка, який напав на хлопця з прапором України

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 21:18

Латвійський суд може засудити до 2 років умовного позбавлення волі чоловіка, який у травні минулого року напав на хлопця з накинутим на плечі прапором України. 

Про це агентству LETA повідомив адвокат постраждалого, пише "Європейська правда" з посиланням на латвійські ЗМІ.

Нападника Валерія Лазарєва засудили до 2 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 2 роки. За словами адвоката постраждалого, зараз очікують повне рішення суду та обґрунтування вироку.

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Адвокат все ще вважає вирок недостатньо серйозним для того, щоб порушник – Валерій Лазарєв – задумався про свою поведінку, та вказав на те, що той не вибачається перед постраждалим.  

Спершу минулого літа прокуратура призначила Лазарєву 200 годин громадських робіт, оскільки він визнав провину та сплатив компенсацію постраждалому. Проте адвокат постраждалого оскаржив це рішення, Генпрокуратура скасувала рішення прокурора і справу поновили. 

Інцидент стався на акції "За звільнення від радянської спадщини" у Ризі 20 травня 2022 року. Неподалік від місця проведення водій BMW вискочив з авто і завдав легких тілесних ушкоджень хлопцеві 2003 року народження, який йшов на акцію чи з акції з накинутим на плечі прапором України. Після того водій втік з місця події.

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Правоохоронці знайшли авто за деякий час у подвір’ї приватного будинку, сам Лазарєв ховався на горищі. 

Суд чекає і супутницю Лазарєва, яка у момент інциденту була з ним в авто – на той час вона була співробітницею поліції, але не втрутилася у ситуацію. Справу буде розглядати міський суд Риги у вересні.

Теми: Латвіясуд
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