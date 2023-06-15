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В Латвии приговорили к 2 годам тюрьмы условно мужчину, который напал на парня с флагом Украины

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 21:18

Латвийский суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно мужчину, который в мае прошлого года напал на парня с накинутым на плечи флагом Украины.

Об этом агентству LETA сообщил адвокат пострадавшего, пишет "Европейская правда" со ссылкой на латвийские СМИ.

Нападавшего Валерия Лазарева приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. По словам адвоката пострадавшего, сейчас ожидают полное решение суда и обоснование приговора.

Адвокат все еще считает приговор недостаточно серьезным для того, чтобы нарушитель задумался о своем поведении, и указал на то, что тот не извиняется перед пострадавшим.

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Сначала прошлым летом прокуратура назначила Лазареву 200 часов общественных работ, поскольку он признал вину и выплатил компенсацию пострадавшему. Однако адвокат пострадавшего обжаловал это решение, Генпрокуратура отменила решение прокурора и дело возобновили.

Инцидент произошел на акции "За освобождение от советского наследия" в Риге 20 мая 2022 года. Неподалеку от места проведения акции водитель BMW выскочил из авто и нанес легкие телесные повреждения парню 2003 года рождения, который шел на акцию или с акции с накинутым на плечи флагом Украины. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Правоохранители нашли авто через некоторое время во дворе частного дома, сам Лазарев прятался на чердаке.

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Суд ждет и спутницу Лазарева, которая в момент инцидента была с ним в авто – в то время она была сотрудницей полиции, но не вмешалась в ситуацию. Дело будет рассматривать городской суд Риги в сентябре.

Темы: Латвиясуд
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