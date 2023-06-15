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Болгарія хоче допомогти Україні артилерійськими снарядами в межах плану ЄС

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 21:40

Новопризначений міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що його країна прагне долучитись до ініціативи Європейського Союзу з надання Україні мільйона артилерійських снарядів за 12 місяців.

Про це, як пише "Європейська правда", Тагарєв сказав в інтерв’ю Politico.

Болгарія стала однією з двох країн ЄС, окрім нейтральної Ірландії, які не долучились до спільної закупівлі боєприпасів для України через Європейське оборонне агентство, та очільник Міноборони країни каже, що хоче переглянути це рішення.

"Ми дуже чітко налаштовані на приєднання до цієї коаліції. Я думаю, що ми зможемо надати частину необхідних боєприпасів для України. Політичного рішення ще не було, але ми, безумовно, докладемо зусиль, і я вірю, що ми знайдемо спосіб", – сказав Тагарєв.

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За його словами, перевага Болгарії полягає в тому, що вона традиційно спеціалізується на виробництві стрілецької зброї, легких озброєнь і боєприпасів" ще з радянських часів. Водночас стосовно техніки, як-то винищувачів МіГ-29 чи танків, ситуація складніша, додав міністр, оскільки їх у Болгарії недостатньо й техніка здебільшого вже застаріла.

Зазначимо, що ще в березні болгарська влада виключила будь-яку можливість приєднання країни до плану ЄС із закупівлі боєприпасів.

Попри тривалу політичну нестабільність, Болгарія – один із найбільших виробників зброї радянського зразка в ЄС – могла таємно надати Україні до третини всіх боєприпасів, яких та потребувала на початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Нагадаємо, як стало відомо ЗМІ, більшість країн ЄС виступає за виключення низки положень із запропонованого Єврокомісією плану про нарощування виробництва боєприпасів.

Більше про наміри ЄС читайте тут: Європа готує снаряди: як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе.

Теми: Болгаріязброядопомога УкраїніЄС
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