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Болгария хочет помочь Украине артиллерийскими снарядами в рамках плана ЕС

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 21:40

Новоназначенный министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что его страна стремится присоединиться к инициативе Европейского Союза по предоставлению Украине миллиона артиллерийских снарядов за 12 месяцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Тагарев сказал в интервью Politico.

Болгария стала одной из двух стран ЕС, кроме нейтральной Ирландии, которые не присоединились к совместной закупке боеприпасов для Украины через Европейское оборонное агентство, и глава Минобороны страны говорит, что хочет пересмотреть это решение.

"Мы очень четко настроены на присоединение к этой коалиции. Я думаю, что мы сможем предоставить часть необходимых боеприпасов для Украины. Политического решения еще не было, но мы, безусловно, приложим усилия, и я верю, что мы найдем способ", – сказал Тагарев.

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По его словам, преимущество Болгарии заключается в том, что она традиционно специализируется на производстве стрелкового оружия, легких вооружений и боеприпасов" еще с советских времен. В то же время относительно техники, например истребителей МиГ-29 или танков, ситуация сложнее, добавил министр, поскольку их в Болгарии недостаточно и техника в основном уже устарела.

Отметим, что еще в марте болгарские власти исключили любую возможность присоединения страны к плану ЕС по закупке боеприпасов.

Несмотря на длительную политическую нестабильность, Болгария – один из крупнейших производителей оружия советского образца в ЕС – могла тайно предоставить Украине до трети всех боеприпасов, в которых та нуждалась в начале полномасштабного вторжения РФ.

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Напомним, как стало известно СМИ, большинство стран ЕС выступает за исключение ряда положений из предложенного Еврокомиссией плана о наращивании производства боеприпасов.

Больше о намерениях ЕС читайте здесь: Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.

Темы: Болгарияоружиепомощь УкраинеЕС
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