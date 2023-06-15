Европарламент в резолюции по Украине призвал остановить скандальную реформу градостроительства

Европейский парламент в принятой в четверг резолюции в поддержку скорейшего вступления Украины в НАТО содержится призыв к президенту Владимиру Зеленскому не подписывать скандальный законопроект №5655 о реформе градостроительства.

Как сообщает "Европейская правда", на это обратил внимание Рух ЧЕСНО.

Пункт 17 принятой резолюции "предостерегает против использования будущих мероприятий по восстановлению способом, который был бы выгодным отдельным группам интересов за счет равных правил игры и прозрачности".

"(Европарламент. – Ред.) призывает президента Зеленского не подписывать законопроект №5655 о градостроительной деятельности", – говорится в тексте.

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Напомним, Верховная рада приняла в целом законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности 13 декабря 2022 года. Документ приняли почти минимально необходимым количеством голосов – 228 против 226.

Документ, который должен был создать прозрачную систему градостроительного контроля и решить проблемы в области строительства, увеличивает полномочия Министерства развития общин и территорий и передает ему несвойственные функции, которые ранее выполняла Государственная архитектурно-строительная инспекция.

Ряд общественных организаций и СМИ отмечали, что реформу проводят без надлежащего обсуждения.

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Кроме того, против принятия законопроекта выступало Министерство культуры и информационной политики, которое указало на риски сохранения культурного наследия, а Нацагентство по предотвращению коррупции определило, что №5655 не соответствует Антикоррупционной стратегии.

Как указывал ранее Рух ЧЕСНО, лоббировала законопроект председатель фракции партии власти "Слуга народа" Елена Шуляк, которую связывают с застройщицким бизнесом.