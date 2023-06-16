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"Злив" таємних документів Пентагону: Тейшейрі висунули звинувачення

"Українська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 04:50
Злив таємних документів Пентагону: Тейшейрі висунули звинувачення
Джек Тейшейра. ФОТО NYT

Військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі, який є фігурантом справи про витік таємних документів Пентагону, висунули звинувачення за шістьма пунктами.

Джерело: Міністерство юстиції США

Деталі: Повідомляється, що журі присяжних в Бостоні звинуватило Тейшейру за шістьма пунктами. В обвинувальних матеріалах зазначається, що військовослужбовець, починаючи приблизно з січня 2022 року, навмисне, неналежним чином і незаконно зберігав та передавав інформацію, що була класифікована як "Цілком таємно" або "Таємно", та/або конфіденційну закриту інформацію, яка може бути використана на шкоду США або на користь іноземної держави.

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Наголошується, що Тейшейра розміщував таємні дані на платформі соцмереж для осіб, які не уповноважені отримувати таку інформацію.

Повідомляється, що Тейшейра, ймовірно, отримав доступ до таємних документів, що містять інформацію про національну оборону, з секретної робочої станції на базі Otis USANG, розшифрував і передав інформацію у письмовому вигляді іншим користувачам на платформі соціальних мереж.

Також, йдеться у звинуваченні, військовослужбовець розмістив у мережі зображення таємних документів зі стандартними позначками таємності, зокрема "Таємно", "Цілком таємно" та SCI, що вказувало на те, що вони містять суворо таємну інформацію уряду США.

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"Принаймні один із документів, що містить інформацію про національну оборону, нібито був знайдений у цифровій формі в конкретному обліковому записі, пов’язаному з Тейшейрою", – йдеться у звинуваченні.

"Тейшейрі висунуто звинувачення за те, що він ділився інформацією з користувачами соціальної мережі, які, як він знав, не мали права її отримувати. При цьому він, ймовірно, порушив закон США і поставив під загрозу нашу національну безпеку", – заявив генеральний прокурор Меррік Гірлянда.

Зазначається, що кожне звинувачення в несанкціонованому зберіганні і передачі інформації про національну оборону передбачає покарання до 10 років ув'язнення, до трьох років звільнення під наглядом і штраф у розмірі до 250 тисяч доларів. 

Нагадаємо: У травні суд окружного суду штату Масачусетс ухвалив залишити Джека Тейшейру під вартою до початку суду.

Теми: СШАсуд
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