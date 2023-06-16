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"Злив" таємних документів Пентагону: Тейшейрі висунули звинувачення

"Українська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 04:50
Злив таємних документів Пентагону: Тейшейрі висунули звинувачення
Джек Тейшейра. ФОТО NYT

Військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі, який є фігурантом справи про витік таємних документів Пентагону, висунули звинувачення за шістьма пунктами.

Джерело: Міністерство юстиції США

Деталі: Повідомляється, що журі присяжних в Бостоні звинуватило Тейшейру за шістьма пунктами. В обвинувальних матеріалах зазначається, що військовослужбовець, починаючи приблизно з січня 2022 року, навмисне, неналежним чином і незаконно зберігав та передавав інформацію, що була класифікована як "Цілком таємно" або "Таємно", та/або конфіденційну закриту інформацію, яка може бути використана на шкоду США або на користь іноземної держави.

Наголошується, що Тейшейра розміщував таємні дані на платформі соцмереж для осіб, які не уповноважені отримувати таку інформацію.

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Повідомляється, що Тейшейра, ймовірно, отримав доступ до таємних документів, що містять інформацію про національну оборону, з секретної робочої станції на базі Otis USANG, розшифрував і передав інформацію у письмовому вигляді іншим користувачам на платформі соціальних мереж.

Також, йдеться у звинуваченні, військовослужбовець розмістив у мережі зображення таємних документів зі стандартними позначками таємності, зокрема "Таємно", "Цілком таємно" та SCI, що вказувало на те, що вони містять суворо таємну інформацію уряду США.

"Принаймні один із документів, що містить інформацію про національну оборону, нібито був знайдений у цифровій формі в конкретному обліковому записі, пов’язаному з Тейшейрою", – йдеться у звинуваченні.

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"Тейшейрі висунуто звинувачення за те, що він ділився інформацією з користувачами соціальної мережі, які, як він знав, не мали права її отримувати. При цьому він, ймовірно, порушив закон США і поставив під загрозу нашу національну безпеку", – заявив генеральний прокурор Меррік Гірлянда.

Зазначається, що кожне звинувачення в несанкціонованому зберіганні і передачі інформації про національну оборону передбачає покарання до 10 років ув'язнення, до трьох років звільнення під наглядом і штраф у розмірі до 250 тисяч доларів. 

Нагадаємо: У травні суд окружного суду штату Масачусетс ухвалив залишити Джека Тейшейру під вартою до початку суду.

Теми: СШАсуд
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