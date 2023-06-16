"Слив" секретных документов Пентагона: Тейшейре предъявили обвинения

Военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре, который является фигурантом дела об утечке секретных документов Пентагона, выдвинули обвинения по шести пунктам.

Источник: Министерство юстиции США

Детали: Сообщается, что жюри присяжных в Бостоне обвинило Тейшейру по шести пунктам. В обвинительных материалах отмечается, что военнослужащий, начиная примерно с января 2022 года, умышленно, ненадлежащим образом и незаконно хранил и передавал информацию, которая была классифицирована как "Совершенно секретно" или "Секретно", и/или конфиденциальную закрытую информацию, которая может быть использована во вред США или в пользу иностранного государства.

Отмечается, что Тейшейра размещал тайные данные на платформе соцсетей для лиц, которые не уполномочены получать такую информацию.

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Сообщается, что Тейшейра, вероятно, получил доступ к секретным документам, содержащим информацию о национальной обороне, с секретной рабочей станции на базе Otis USANG, расшифровал и передал информацию в письменном виде другим пользователям на платформе социальных сетей.

Также, говорится в обвинении, военнослужащий разместил в сети изображения секретных документов со стандартными пометками секретности, в частности "Секретно", "Совершенно секретно" и SCI, что указывало на то, что они содержат строго секретную информацию правительства США.

"По крайней мере один из документов, содержащий информацию о национальной обороне, якобы был найден в цифровой форме в конкретном аккаунте, связанном с Тейшейрой", – говорится в обвинении.

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"Тейшейре предъявлено обвинение за то, что он делился информацией с пользователями социальной сети, которые, как он знал, не имели права ее получать. При этом он, вероятно, нарушил закон США и поставил под угрозу нашу национальную безопасность", – заявил генеральный прокурор Меррик Гирлянда.

Отмечается, что каждое обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне предусматривает наказание до 10 лет заключения, до трех лет освобождения под надзором и штраф в размере до 250 тысяч долларов.

Напомним: В мае суд окружного суда штата Массачусетс постановил оставить Джека Тейшейру под стражей до начала суда.