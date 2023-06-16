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Мати скандального судді Вовка будує готель на одеському пляжі − ЗМІ

Ірина БалачукП'ятниця, 16 червня 2023, 10:12
Мати скандального судді Вовка будує готель на одеському пляжі − ЗМІ
Фото bihus.info

Мати скандально відомого судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка загородила частину одеського пляжу і будує там готель.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Будівельна техніка на одеському узбережжі в районі Чорноморки з’явилася у квітні − частину пляжу загородили колючим дротом, а екскаватор перекидав каміння у море.

4-поверховий готель на одеському пляжі будує фірма "Прим-отель". Власниця фірми – Наталя Гладка, яка є матір’ю київського судді Сергія Вовка. Журналісти зазначають що, принаймні, її прізвище, як матері, Вовк вказував в офіційному суддівському досьє, і їй же дарував у 2014-му році майно в Одесі.

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Раніше на місці, де зводять готель, було кафе, тож за документами – це не нове будівництво, а реконструкція. Також вказується, що самі роботи мали бути завершеними ще у 2021 році.

У коментарі журналістам Bihus.Info Вовк зазначив, що "ніякої господарської діяльності не веде, будь-якої протиправної діяльності не веде". З приводу його діяльності Вовк порадив звертатися до спікера суду, а з приводу будівництва в Одесі − до матері.

ВІДЕО ДНЯ

Наталя Гладка у коментарі Bihus.Info чомусь заявила, що Сергій Вовк не її син. Також, відзначають журналісти, вона дала зрозуміти, що будівельні роботи на одеському пляжі триватимуть.

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Теми: судОдесабудівництво
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