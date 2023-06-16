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Мать скандального судьи Вовка строит отель на одесском пляже − СМИ

Ирина БалачукПятница, 16 июня 2023, 10:12
Мать скандального судьи Вовка строит отель на одесском пляже − СМИ
Фото bihus.info

Мать скандально известного судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка загородила часть одесского пляжа и строит там отель.

Источник: Bihus.Info

Детали: Строительная техника на одесском побережье в районе Черноморки появилась в апреле − часть пляжа загородили колючей проволокой, а экскаватор перебрасывал камни в море.

4-этажный отель на одесском пляже строит фирма "Прим-отель". Владелица фирмы − Наталья Гладкая, которая является матерью киевского судьи Сергея Вовка. Журналисты отмечают, что, по крайней мере, ее фамилию, как матери, Вовк указывал в официальном судейском досье, и ей же дарил в 2014-м году имущество в Одессе.

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Ранее на месте, где строят отель, было кафе, поэтому по документам − это не новое строительство, а реконструкция. Также указывается, что сами работы должны были быть завершены еще в 2021 году.

В комментарии журналистам Bihus.Info Вовк отметил, что "никакой хозяйственной деятельности не ведет, никакой противоправной деятельности не ведет". По поводу его деятельности Вовк посоветовал обращаться к спикеру суда, а по поводу строительства в Одессе − к матери.

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Наталья Гладкая в комментарии Bihus.Info почему-то заявила, что Сергей Вовк не ее сын. Также, отмечают журналисты, что она дала понять, что строительные работы на одесском пляже будут продолжаться.

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Темы: судОдессастроительство
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